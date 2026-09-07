VTVgo The Next tiếp tục kế thừa nền tảng phân phối nội dung số hiện có của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời mở rộng trải nghiệm theo hướng nhanh hơn, thuận tiện hơn, cá nhân hóa hơn, kết nối nội dung, giải trí và các dịch vụ số trong một hành trình liền mạch.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: BTC

Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định với sự phổ biến của điện thoại và ti vi thông minh, trải nghiệm ứng dụng vô cùng dễ dàng và ranh giới lứa tuổi sử dụng đang dần xóa nhòa.

Với Luật Báo chí 2025 vừa có hiệu lực từ 1/7/2026, nền tảng số của cơ quan báo chí đã được pháp luật cho phép thực hiện các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kết nối dịch vụ công, thương mại điện tử. Thể chế không còn là điểm nghẽn, vấn đề là chúng ta đã đủ lớn để đón nhận cơ hội này chưa. Với tốc độ phát triển hiện nay, nền tảng VTVgo hiện đang nâng lên một bước thành nền tảng đa dịch vụ.

Theo lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, VTV quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ, lấy nền tảng số làm ưu tiên hàng đầu để tiếp cận, phục vụ tốt nhất khán giả và khách hàng. VTVgo phải trở thành hệ sinh thái nội dung số hiện đại, là phương thức gần như duy nhất để người dùng Việt Nam và quốc tế tiếp cận thông tin chính thống, các giá trị văn hóa tư tưởng của Việt Nam.

"VTV Go phải trở thành nền tảng có khả năng tạo ra mô hình kinh doanh mới cho truyền hình. Tiềm năng đã có, hiện thực hóa nó không đơn giản, nhưng chúng ta phải hướng tới mục tiêu này, nếu không sẽ chỉ dừng ở dạng tiềm năng, chưa tương xứng với kỳ vọng", ông Nguyễn Thanh Lâm nhận định.

VTVgo The Next được xây dựng dựa trên ba trụ cột: công nghệ tiên tiến, sự hiểu biết sâu sắc khán giả và tầm nhìn đa dạng về dịch vụ. Cụ thể, về công nghệ, VTVgo The Next ứng dụng Big Data cùng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi và thói quen sử dụng của người dùng. Từ đó, nền tảng phân tập để cá nhân hóa trải nghiệm, giúp mỗi người dùng tiếp cận nội dung phù hợp hơn ngay từ màn hình Home.

Về người dùng, VTVgo The Next được phát triển với trọng tâm là nâng cao trải nghiệm sử dụng. Tốc độ được tối ưu theo hướng mượt mà, giảm điểm chờ; giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Về hệ sinh thái, VTVgo The Next mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ số, kết nối nội dung, giải trí và tiện ích trong cùng một nền tảng, mang đến một hành trình trải nghiệm liền mạch và toàn diện hơn cho người dùng.