Không thấy hai cháu ngoại ở nhà, người đàn ông 67 tuổi ở Cần Thơ chạy khắp nơi tìm kiếm. Đến khu vực phía sau King Group Center, ông bàng hoàng phát hiện dép của hai cháu bên hồ nước, sau đó thi thể của hai bé được tìm thấy.

Trưa 3/11, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2 nằm sâu trong hẻm 18, đường Nguyễn Trãi (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Bên bàn thờ nghi ngút khói hương, hai di ảnh nhỏ của bé P.N.Q.K (9 tuổi) và em gái P.N.Q.N (8 tuổi) được đặt cạnh nhau. Ba của hai bé ngồi thất thần ở một góc, ánh mắt vô thần nhìn về phía di ảnh hai con.

Chạy khắp nơi tìm hai cháu, đau đớn phát hiện dép bên hồ nước

Đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại khi nhắc đến hai đứa cháu ngoại, ông Phan Duy Hải (67 tuổi) cay đắng kể lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 1/11 tại hồ nước phía sau khu King Group Center.

Ông Hải kể, sau khi cha mẹ chia tay gần 2 năm trước, hai bé K. và N. được ông chăm sóc, nuôi dưỡng. Người mẹ rời đi, mất liên lạc với gia đình. Người cha cũng ra ngoài sống riêng.

Hai đứa trẻ ở lại với ông trong căn nhà nhỏ giữa trung tâm thành phố. Căn nhà có diện tích trên giấy tờ khoảng 22m2, nhưng không gian sinh hoạt thực tế chỉ hơn chục mét vuông. Đó vừa là nơi ở, vừa là mái nhà chở che hai đứa trẻ trong ngày thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ.

Ông Hải đau đớn nhìn bàn thờ của hai cháu ngoại.

Ở tuổi gần 70, sức khỏe đã giảm sút, ông Hải vẫn phải cáng đáng mọi việc trong gia đình, từ ăn uống, học hành đến sinh hoạt hằng ngày của hai cháu.

Trước đây, ông làm công việc bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại phường Ninh Kiều, với thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng. Những lúc rảnh rỗi, ai thuê việc gì ông cũng nhận làm để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Gần đây, do tuổi cao, sức khỏe không ổn định và công việc được sắp xếp lại nhân sự, ông đã nghỉ công việc này.

Từ khi nghỉ việc, cuộc sống của ba ông cháu càng thêm khó khăn. Có ngày, ông được người quen thuê làm việc, kiếm được vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có khi nhiều ngày liền không có ai gọi. Dù cuộc sống chật vật, ông vẫn cố gắng xoay xở để hai cháu được tiếp tục đến trường. Bé K. học lớp 4, bé N. học lớp 2 tại Trường Tiểu học Cái Khế - Phân hiệu Cái Khế 3.

“Hai đứa nó nghe lời tôi lắm… Bởi vậy tôi đau lắm…”, ông Hải nghẹn ngào.

Nhớ lại buổi trưa định mệnh, ông Hải nghẹn giọng kể, ngày 1/11, ông đi làm và nhờ một người quen sang lo bữa ăn cho hai cháu. Trước khi đi, ông dặn các cháu ở trong nhà. Tuy nhiên, sau khi người lớn rời đi, hai bé lại ra ngoài chơi.

“Lúc tôi về tới nhà không thấy cháu đâu. Chạy lên gác tìm cũng không thấy, tôi bắt đầu hoảng loạn…”, ông Hải bàng hoàng nhớ lại.

Ông vội vã chạy qua những con hẻm hai cháu thường lui tới, hỏi thăm hàng xóm, tìm đến nhà bạn bè, trường học, khu chợ rồi tiếp tục dò hỏi ở nhiều tuyến đường. Càng tìm kiếm, ông càng nóng ruột, lo lắng.

Ông sợ hai đứa trẻ đi xuống khu vực cầu đi bộ ở bến Ninh Kiều nên tiếp tục chạy xe tìm kiếm quanh đó. Ông đi hết con hẻm này đến con hẻm khác nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai đứa trẻ.

Vừa tìm, ông vừa hy vọng hai đứa cháu nhỏ chỉ mải chơi nấp đâu đó tránh nắng. Một người quen bán nước mía gợi ý ông thử tìm bên trong khu vực siêu thị, nơi có bóng mát, vì nghĩ trẻ nhỏ có thể vào đó chơi.

Nghe vậy, ông Hải lập tức chạy đến khu vực phía sau King Group Center. Khi đi vào bên trong, đến gần hồ nước, ông bất chợt dừng lại.

“Nhìn về phía trước khoảng 10m, tôi thấy 3 chiếc dép nằm sát thành hồ. Thấy một chiếc giống dép của cháu gái, tôi chạy lại kiểm tra. Rồi nhận ra hai chiếc còn lại là dép của thằng cháu trai, tôi run bẩy, tá hỏa hết cả người”, ông Hải lặng người nhớ lại.

Ông Hải lập tức gọi điện cho người thân đến hỗ trợ và sau đó, cùng một người em lao xuống hồ nước, khẩn trương tìm kiếm hai cháu.

Ông Hải đau đớn kể lại hành trình chạy khắp nơi tìm hai cháu trước khi phát hiện sự việc đau lòng.

Sau nhiều lần lặn ngụp, người em lặn xuống chạm được thi thể bé K. nhưng không dám bế lên. Ông Hải nhào qua, ôm lấy người cháu tội nghiệp đưa lên thành hồ. "Khi đưa được cháu lên bờ, mọi người tìm cách sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng không còn kịp nữa", ông kể, giọng đứt quãng.

Cố nén đau thương, người ông rửa sạch bùn đất trên thân thể cháu. Thời điểm đó, lực lượng công an cũng có mặt hỗ trợ tìm kiếm các cháu tại hồ nước. Sau đó, thi thể bé N. tiếp tục được tìm thấy tại khu vực hồ nước. Sau khi được đưa lên bờ, hai bé được gia đình lo hậu sự rồi đưa đi hỏa táng.

Mong con gái về thắp nhang cho hai cháu ngoại

Ông Hải kể, hơn một năm qua, gia đình không liên lạc được với mẹ hai bé. "Hai cháu ngoại mất đã 3 ngày rồi, báo chí đăng tải thông tin, nhưng mẹ của chúng vẫn biệt vô âm tín. Giờ tôi chỉ mong mẹ của hai cháu biết tin mà về đốt nhang cho con", ông Hải trầm ngâm.

Người đàn ông 67 tuổi cho biết, tuổi đã cao, hoàn cảnh lại khó khăn nên ông không biết phải làm thế nào để lo việc thờ cúng cho hai đứa trẻ về lâu dài.

"Qua 49 ngày, nếu mẹ của chúng không về, tôi đành phải đưa tro cốt hai cháu vào chùa...", ông nói.

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm 18, đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ - nơi đặt bàn thờ hai bé.

Vụ việc xảy ra tại hồ nước thuộc khu King Group Center, số 78 đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Thông tin về khu vực xảy ra vụ việc, ông Ánh cho biết phần phía sau siêu thị chưa hoạt động, không có nhà ở nên khá vắng vẻ.

Ông cũng xác nhận hai cháu được phát hiện dưới hồ nước chữa cháy bên trong khu King Group Center.

Người dân cho biết, khu đất này trước đây là cơ sở của một hãng nước giải khát. Sau khi được chủ mới cải tạo, khu vực phía trước được bố trí các ki-ốt kinh doanh, phần phía sau giáp bờ kè rạch Khai Luông thường xuyên bỏ trống.

Trong khuôn viên có một hồ nước được xây dựng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy. Khu vực được rào chắn bảo vệ và thường có người trông coi.