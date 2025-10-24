Cơ quan chức năng TP Cần Thơ đang làm rõ vụ hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước ở xã Phong Điền. Hai nạn nhân tử vong là bé N.G.T. (10 tuổi) và em L.H.V. (15 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ.

Buổi tối định mệnh

Trưa nay (24/10), không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 của chị Huỳnh Thị Bé Sáu (44 tuổi), mẹ của bé T., ở xã Trường Long (TP Cần Thơ).

Đôi mắt đỏ hoe, chị Bé Sáu đau đớn kể lại giây phút nhận tin con trai út bị điện giật tử vong. Chị cho biết mình có 4 người con, bé T. là con út. Sau khi ly hôn, chị buôn bán gà vịt để nuôi con. Dù đã 10 tuổi, T. mới học lớp 3 ở Trường Tiểu học Tây Đô.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc bé trai 10 tuổi và thiếu niên 15 tuổi bị điện giật tử vong. Ảnh: H.T

Ngồi bần thần, chị Bé Sáu kể tiếp: “Chiều qua (23/10), tôi lấy xe máy chở hai con là N.M.P. (học lớp 6) và bé T. ra nhà người quen ở trung tâm xã Phong Điền, cách nhà khoảng 8km.

Tại đây, tôi trò chuyện với người quen, còn hai con xin đi mua bánh ăn. Tôi đưa cho T. 20.000 đồng và dặn đi cẩn thận. Không ngờ con đi một lúc là gặp nạn...”.

Chị Bé Sáu ngồi lặng người, vẫn chưa tin con trai út mình đã ra đi mãi mãi. Ảnh: H.T

Ngồi cạnh mẹ, bé N.M.P. kể: “Khi hai chị em ra đến công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền), nước ngập sâu do triều cường dâng cao. Thấy em trai đi trước, con nói: 'Đi cẩn thận coi chừng té'. Em T. đi đến gần cột đèn chiếu sáng thì bất ngờ té ngã, tay chân cứng đờ. Con la lên: 'Em con bị điện giật rồi, cứu em con!'. Có một chú dùng cây khô đẩy em ra nhưng không tới. Sau đó, có chú bên kia đường cầm ống nhựa chạy đến mới đẩy được em ra khỏi dòng điện”.

Hơn 19h cùng ngày, chị Bé Sáu bủn rủn tay chân khi con gái chạy về báo con trai út bị điện giật. “Tôi tức tốc chạy vào bệnh viện, nhưng mọi người nói con trai tôi đã mất. Tôi ngã khuỵu xuống, không thể tin mình đã mất đứa con út mãi mãi”, chị nói trong nghẹn ngào.

Đến hơn 1h sáng nay, cháu T. được đưa về nhà để lo hậu sự; 15h cùng ngày, gia đình làm lễ an táng.

Căn nhà nhỏ nơi gia đình lo hậu sự cho bé trai 10 tuổi. Ảnh: H.T

"Mấy chú ơi cứu em con"

Anh Hồ Huỳnh Đăng Khoa (21 tuổi), người chứng kiến vụ việc, cho biết khoảng 19h tối 23/10, anh ngồi trước cửa hàng điện - nước - nhựa gia dụng của gia đình (đối diện công viên Nguyễn Phương Danh, cách hiện trường khoảng 100m) thì thấy các bé khoảng 10 tuổi chơi gần trụ đèn chiếu sáng.

“Bất ngờ, tôi nghe tiếng một bé gái la lớn: ‘Mấy chú ơi, cứu em con!’. Tôi chạy đến thì thấy một bé trai nằm bất động. Lúc đó, có một người đàn ông cầm cây gỗ định đẩy nạn nhân ra khỏi dòng điện, nhưng chiều dài cây không đủ. Thấy vậy, tôi vội chạy về cửa hàng lấy ống nhựa để đẩy nạn nhân ra rồi cùng mọi người đưa đi cấp cứu”, anh Khoa kể.

Anh Khoa chỉ hiện trường hai nạn nhân bị điện giật. Ảnh: H.T

Thanh niên này kể tiếp: "Khoảng 15 phút sau, dù đã được mọi người cảnh báo có điện nhưng có hai thiếu niên vẫn chạy xe máy vào công viên, đến gần trụ đèn chiếu sáng thì bị điện giật. Trong đó, thiếu niên điều khiển xe máy bị điện giật té ngã xuống, còn người ngồi sau may mắn nhảy ra ngoài nên thoát nạn. Lúc này, nhân viên điện lực cắt điện trong công viên, nạn nhân được đưa sang bên kia đường và tôi trực tiếp đưa vào bệnh viện cấp cứu”.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đến ngắt điện tại công viên. Bước đầu xác định, điện rò rỉ từ trụ đèn chiếu sáng cách mặt đất khoảng 30cm.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, xã Phong Điền cùng đại diện các sở ngành và Trường tiểu học Tây Đô đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bé T.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng (áo trắng) và lãnh đạo xã Phong Điền thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị điện giật tử vong. Ảnh: H.T

Bà Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Phong Điền, cho biết triều cường chiều tối 23/10 dâng cao vượt kỷ lục, trên mức báo động 3. “Một cháu đi bộ và thiếu niên chạy xe máy vào công viên bị điện giật tử vong thương tâm. Nguyên nhân do điện rò rỉ từ trụ đèn chiếu sáng. Sau vụ việc, xã đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân”, bà nói.

Ngoài ra, bà Thanh thông tin, công viên Nguyễn Phương Danh do Phòng Kinh tế của UBND xã quản lý.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã sẽ họp lại các phòng chức năng có liên quan để đánh giá tổng thể một cách chính xác, khách quan nhất. Bà Thanh cho biết thêm, thời gian qua xã thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn điện trong mùa triều cường dâng cao.