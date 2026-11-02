Hai anh em ruột 9 tuổi và 8 tuổi được phát hiện tử vong dưới hồ nước chữa cháy phía sau khu King Group Center, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Ngày 2/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, xác nhận vụ việc hai anh em ruột tử vong dưới hồ nước, đồng thời cho biết địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Vụ việc xảy ra tại hồ nước thuộc khu King Group Center, số 78 đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: H.T

Theo ông Ánh, khoảng 11h30 ngày 1/11, ba trẻ nhỏ đi chơi dọc công viên ven bờ kè rạch Khai Luông. Sau đó, một em về trước, hai em còn lại tiếp tục đi chơi ở phía sau khu King Group Center.

Do lâu không thấy các cháu trở về, gia đình tổ chức đi tìm.

Người dân cho biết trước đó có thấy hai cháu đi vào khu vực phía sau siêu thị. Khi ông ngoại đến tìm, phát hiện hai đôi dép trên bờ nhưng không thấy các cháu nên trình báo công an.

“Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng Công an phòng cháy, chữa cháy hỗ trợ tìm kiếm và phát hiện hai bé đã tử vong do ngạt nước”, ông Ánh thông tin.

Hai nạn nhân là anh em ruột, một cháu sinh năm 2017, cháu còn lại là nữ sinh năm 2018. Do cha mẹ đi làm xa nên các cháu sống cùng ông bà ngoại.

Thông tin về khu vực xảy ra vụ việc, ông Ánh cho biết phần phía sau siêu thị chưa hoạt động, không có nhà ở nên khá vắng vẻ. Ông Ánh cũng xác nhận hai cháu được phát hiện dưới hồ nước chữa cháy bên trong khu King Group Center.

Người dân cho biết, khu đất này trước đây là cơ sở của một hãng nước giải khát. Sau khi được chủ mới cải tạo, khu vực phía trước được bố trí các ki-ốt kinh doanh, phần phía sau giáp bờ kè rạch Khai Luông thường xuyên bỏ trống.

Trong khuôn viên có một hồ nước được xây dựng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy. Khu vực được rào chắn bảo vệ và thường có người trông coi.