Sáng 13/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Anh Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (Quảng Ngãi), xác nhận bé Đ.T.A.N (11 tháng tuổi, người Hrê, trú xã Sơn Hà) - một trong 7 nạn nhân bị tai nạn giao thông ở Đà Nẵng khi 2 gia đình đang trên đường đi khám bệnh, đã tử vong.

"Cháu bé được gia đình đưa về nhà trong tối 12/10 để lo hậu sự. Sáng nay, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình", ông Quang nói.

Theo ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, khi nhập viện, cháu N. bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực - bụng kín. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, tiên lượng xấu nên gia đình xin đưa cháu về quê.

Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng bé gái 11 tháng tuổi đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Ảnh: N.X

"Các bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau phẫu thuật hiện sức khỏe đã ổn định và đang được theo dõi" ông Khoa thông tin.

Theo hồ sơ của bệnh viện, những nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn đều bị đa chấn thương với mức độ khác nhau. Cụ thể, tài xế Đinh Đông Dương (37 tuổi) bị tổn thương vùng gối, cẳng tay và bụng kín, có tụ máu mạc treo ruột non.

Cháu Đ.B.R (18 tháng tuổi) bị chấn thương sọ não kín, vết thương phức tạp vùng đầu trán. Chị Đ.T.T (40 tuổi) bị chấn thương sọ não kín, có vết thương vùng trán.

Anh H.N.B (35 tuổi) bị dập nát bàn chân trái, đã được phẫu thuật xử lý. Anh Đ.V.P (33 tuổi) gãy xương đùi phải, kèm chấn thương ngực, bụng và đầu. Riêng cháu Đ.Y.R (6 tuổi) bị bỏng nhẹ vùng lưng - mông, diện tích khoảng 0,5%.

Như đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 12/10, ô tô 7 chỗ biển số 92H-09xx, do anh Đinh Đông Dương (37 tuổi, ở Quảng Ngãi) điều khiển, chở theo 6 người, lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km53+300, đoạn qua thôn Diêm Điền (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe bất ngờ va chạm với xe đầu kéo 77C-070.xx kéo rơ-moóc 77R-005.xx do ông Dương Văn Hổ (53 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 7 người trên ô tô 7 chỗ bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) cấp cứu. Tại đây, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để huy động y bác sĩ cứu chữa cho 7 bệnh nhân.

Được biết, 7 người gặp nạn là thành viên của 2 gia đình cùng trú xã Sơn Hà (Quảng Ngãi), thuê xe ra trung tâm TP Đà Nẵng khám bệnh thì gặp tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.