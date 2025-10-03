Ngày 3/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công cho người đàn ông bị vỡ tim do tai nạn giao thông. Theo đó, anh N.Đ.T (30 tuổi) được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng, mất máu, tri giác kém, huyết áp tụt thấp cùng nhiều vết thương rách da ở vùng mắt, thành ngực và bụng.

Đánh giá đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch với nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ ngay lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa cùng phối hợp cấp cứu. Qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện có nhiều dịch quanh tim, nghi ngờ vỡ tim sau chấn thương - một bệnh lý cực kỳ hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong tức thì nếu không xử trí kịp thời.

Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên phòng phẫu thuật. BS.CKII Phạm Đình Hưng, Khoa Ngoại Tiết niệu - Lồng ngực, làm trưởng ca mổ chính đã nhanh chóng mở ngực, phát hiện tâm nhĩ phải có vết rách dài 2cm. Máu chảy ra khoang màng tim đã gây chèn ép tim cấp - tình trạng đe dọa tính mạng người bệnh.

Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ trong sự phối hợp chặt chẽ của các ê-kíp phẫu thuật, gây mê và hồi sức. Sau mổ, anh T. được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và xử trí các tổn thương khác do đa chấn thương. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định

Theo các chuyên gia y tế, vỡ tim sau chấn thương là tình trạng rất nguy hiểm và hiếm gặp. Nhiều trường hợp có thể tử vong ngay tại hiện trường nếu không được cấp cứu kịp thời. Quy trình báo động đỏ được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã giúp rút ngắn tối đa thời gian xử trí, huy động nguồn lực y tế tập trung và mang lại cơ hội sống quý giá cho người bệnh trong những tình huống nguy kịch.