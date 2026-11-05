Vụ hiệu trưởng

Sau khi UBND tỉnh Gia Lai và Sở GD-ĐT có ý kiến về vụ 3 hiệu trưởng bị bố trí xuống làm giáo viên sau sắp xếp, một nguyên hiệu trưởng được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng.

Ngày 5/11, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai xác nhận đã có quyết định bổ nhiệm bà Mạc Hoàn Tố Q. giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng mới sau sắp xếp.

Bà Mạc Hoàn Tố Q. nguyên là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Trong quá trình sáp nhập các cơ sở giáo dục, bà Q. bị điều động xuống làm giáo viên cùng với một số hiệu trưởng khác trên địa bàn.

Bà Mạc Hoàn Tố Q. vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp. Ảnh: T.L

Đối với bà Nguyễn Thị Thanh H., nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (cũ) và bà Cao Thị Hồng N., nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (cũ), cả hai có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp mà tiếp tục giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Gia Lai, liên quan đến công tác bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ quản lý sau sáp nhập, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 2 tập thể và 5 cá nhân liên quan.

Hai tập thể bị kiểm điểm gồm UBND phường Quy Nhơn Nam và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam.

Những cá nhân bị yêu cầu kiểm điểm gồm: Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và một chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam.

Trước đó, Sở GD-ĐT Gia Lai có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị về công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo đó, sau sắp xếp, bà Hồ Thị Hồng T. (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng), bà Mạc Hoàn Tố Q. (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ) và bà Cao Thị Hồng N. (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung) bị bố trí xuống làm giáo viên, trong khi các trường sau sắp xếp vẫn bố trí các chức danh phó hiệu trưởng.

Theo báo cáo, Sở GD-ĐT Gia Lai xác định việc lựa chọn hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc không bố trí các hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp là chưa đúng quy định.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường bố trí 3 hiệu trưởng trước sắp xếp gồm bà Mạc Hoàn Tố Q. (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ), bà Cao Thị Hồng N. (Trường THCS Quang Trung) và bà Nguyễn Thị Thanh H. (Trường THCS Ngô Mây) giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng, trừ trường hợp có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý.