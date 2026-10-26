Sở GD-ĐT Gia Lai xác định việc bố trí nhân sự quản lý tại một số trường sau sắp xếp ở phường Quy Nhơn Nam chưa đúng định hướng của UBND tỉnh; việc bố trí hai nhân viên kế toán tại mỗi trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Ngô Mây cũng trái quy định.

Đề nghị bố trí 3 hiệu trưởng trường cũ giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường mới

Liên quan đến việc bố trí công tác đối với các hiệu trưởng sau sắp xếp trường học, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai, đã ký thông báo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị về việc bố trí viên chức quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Qua xác minh, Sở GD-ĐT xác định việc không bố trí 3 hiệu trưởng giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường mới và bố trí 2 kế toán tại mỗi trường là trái quy định của UBND tỉnh.

Cụ thể, khi sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, hai hiệu trưởng cũ là bà Hồ Thị Hồng Tâm và bà Mạc Hoàn Tố Quyên không đủ tiêu chí bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới. Bà Tâm còn 5 tháng công tác trước khi nghỉ hưu, còn bà Quyên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2025-2026.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sắp xếp. Ảnh: Trần Hoàn

Tuy nhiên, UBND phường không bố trí bà Tâm và bà Quyên giữ chức vụ phó hiệu trưởng mà lựa chọn bà Trần Thị Thùy Vân (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cũ) và điều động bà Đặng Nguyễn Thu Vân (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng cũ) vào các vị trí này. Việc bố trí trên chưa đúng định hướng của UBND tỉnh.

Việc bố trí phó hiệu trưởng sau sắp xếp tại hai trường THCS Quang Trung và Ngô Mây cũng chưa đúng định hướng của UBND tỉnh.

Tại Trường THCS Quang Trung, bà Cao Thị Hồng Nghĩa, hiệu trưởng cũ, không đủ điều kiện làm hiệu trưởng trường mới nhưng cũng không được bố trí làm phó hiệu trưởng. Thay vào đó, UBND phường chọn ông Đặng Văn Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cũ và bà Đinh Thị Mộng Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ghềnh Ráng cũ, đảm nhiệm các vị trí này.

Tại Trường THCS Ngô Mây, ông Nguyễn An Vinh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà, hai hiệu trưởng cũ, cũng không được bố trí làm phó hiệu trưởng. UBND phường bố trí ông Huỳnh Văn Quảng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây cũ và bà Trương Thị Ngọc Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cũ, làm phó hiệu trưởng trường mới.

Trong khi đó, tại buổi làm việc với UBND phường Quy Nhơn Nam ngày 24/10, bà Hồ Thị Hồng Tâm và ông Nguyễn An Vinh bày tỏ nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường sau sắp xếp mà chuyển sang làm giáo viên.

Từ những nội dung trên, Sở GD-ĐT xác định việc UBND phường Quy Nhơn Nam không bố trí 3 hiệu trưởng trước sắp xếp, gồm bà Mạc Hoàn Tố Quyên, bà Cao Thị Hồng Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thanh Hà, giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường mới là chưa đúng định hướng của UBND tỉnh.

Một trường bố trí 2 kế toán là trái quy định, xác định trách nhiệm cá nhân

Ngoài bất cập trong sắp xếp cán bộ quản lý, kết quả kiểm tra xác định việc bố trí 2 kế toán tại mỗi Trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Ngô Mây là trái quy định.

Phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Trần Hoàn

Việc bố trí 2 nhân viên kế toán tại mỗi cơ sở giáo dục là trái với khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và khoản 2 mục 2 Công văn số 10275/UBND-NC của UBND tỉnh.

Cũng trong ngày 24/10, UBND phường Quy Nhơn Nam đã rà soát, ban hành các quyết định điều chỉnh, bố trí lại một nhân viên kế toán tại mỗi trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Ngô Mây, bảo đảm đúng quy định.

Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự và bố trí hiệu trưởng các trường trước sắp xếp nêu trên giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp.

Sở đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những thiếu sót trong công tác tham mưu, sắp xếp nhân sự quản lý và kế toán tại các trường sau sáp nhập; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý cá nhân vi phạm (nếu có).