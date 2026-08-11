Sáng 11/8, trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm 2 người mất tích sau khi bị sóng cuốn xuống biển tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.

Theo Thượng tá Tỉnh, khu vực tìm kiếm được mở rộng từ vùng biển bán đảo Sơn Trà đến khu vực đảo Cù Lao Chàm. Việc mở rộng dựa trên tính toán hướng dòng chảy, khả năng đưa các nạn nhân trôi dạt về vùng biển này.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 8/8, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận tin báo một nhóm 6 người đến Mũi Nghê chụp ảnh. Trong lúc này, 4 người gồm Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và Nguyễn Th. bị sóng lớn cuốn ra biển.

Khoảng 8h cùng ngày, một tàu cá của ngư dân phát hiện, cứu được anh Nguyễn Th. Đến chiều, lực lượng chức năng tìm thấy chị Trương Thị Ph. sau khoảng 8 giờ trôi dạt trên biển và đưa vào bờ.

Hai người còn lại là chị Mai Thị Ph. và Trần Thị Ánh D. vẫn đang mất tích. Lực lượng chức năng tiếp tục huy động phương tiện, mở rộng khu vực tìm kiếm.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II tổ chức tìm kiếm nạn nhân sáng 11/8. Ảnh: Phong Anh.

Theo Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, hiện các lực lượng cứu hộ gồm tàu của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Hải quân Vùng 3 và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang duy trì tìm kiếm ngày đêm.

Ngoài các lực lượng chuyên trách, cơ quan chức năng cũng phát thông báo đến các tàu cá đang hoạt động trên biển, đề nghị lưu ý những vị trí nghi ngờ để phối hợp tìm kiếm trong quá trình đánh bắt.

Trước đó, lực lượng cứu hộ của các đơn vị đã tổ chức lặn, tìm kiếm quanh khu vực ghềnh đá Mũi Nghê nhưng chưa phát hiện 2 nạn nhân mất tích.

Khu vực Mũi Nghê có địa hình hiểm trở. Ảnh: G.X

Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh cho biết Mũi Nghê có địa hình ghềnh đá hiểm trở, sát biển, đặc biệt nguy hiểm khi sóng lớn. Ông khuyến cáo người dân, du khách khi tham quan bán đảo Sơn Trà cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng, không tự ý vào khu vực cấm hoặc các điểm ven biển, ghềnh đá tiềm ẩn nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết Mũi Nghê không nằm trong các tuyến, điểm tham quan được phép. Hoạt động trekking tự phát tại đây đã bị cấm từ lâu.

Theo ông Vũ, đơn vị quản lý đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhưng vẫn có người tìm đường vào Mũi Nghê.

Ngoài Mũi Nghê, Hục Lỡ (còn gọi Ghềnh Bàng) và bãi Đá Đen cũng là những điểm không được phép trekking tự phát. Sau vụ việc, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ nghiên cứu, triển khai thêm các biện pháp kiểm soát người dân, du khách vào khu vực cấm.

Đối với các tuyến trekking được phép, đơn vị khuyến cáo du khách đi theo nhóm, đúng khung giờ quy định và tìm hiểu kỹ địa hình trước khi tham quan bán đảo Sơn Trà.