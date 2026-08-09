Ngày 9/8, tàu của Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đưa chị Trương Thị Ph. vào đất liền tại cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15 trên bán đảo Sơn Trà, bàn giao cho gia đình.

Chị Ph. là một trong 4 người gặp nạn khi đến khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, để chụp ảnh. Sóng lớn cuốn cả nhóm xuống biển. Đến nay, 2 người đã được cứu sống, 2 người vẫn đang mất tích.

Khoảng 14h15 ngày 8/8, tàu thuộc Vùng 3 Hải quân phát hiện, cứu chị Ph. khi đang trôi dạt cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý (khoảng 3,7km).

Tàu biên phòng đưa chị Ph. về đất liền

Anh Trương Văn Đ. (SN 2006, em trai chị Ph.) kể khoảng 4h20 ngày 8/8, Đ. cùng chị gái, cậu là Nguyễn Th. (SN 1996) và 3 người bạn đi xe máy gần 20km lên bán đảo Sơn Trà, đến Mũi Nghê để ngắm cảnh, chụp ảnh.

Cả nhóm gửi xe gần đường Hoàng Sa rồi đi bộ theo lối mòn khoảng 1,5 giờ để đến địa điểm. Khi tới nơi, Đ. cùng một người bạn men theo bãi đá sát biển để tìm vị trí chụp ảnh. Khoảng 15 phút sau, một con sóng lớn bất ngờ ập vào bờ, cuốn Đ. xuống biển. May mắn, nam thanh niên rơi vào một hố nước nhỏ.

“Vừa đứng dậy, tôi thấy chị gái cùng 2 người bạn bị một con sóng lớn cuốn xuống biển. Mọi người hoảng loạn”, Đ. kể.

Sóng liên tục đánh mạnh vào bãi đá. Đ. hô hoán, nhờ các tàu thuyền gần đó phát hiện và hỗ trợ cứu người, đồng thời trấn an mọi người bình tĩnh, thả lỏng cơ thể để nổi trên mặt nước.

Khu vực Mũi Nghê, nơi các nạn nhân gặp nạn

Lúc này, anh Th. vứt hết đồ đạc trong balo nylon, thổi căng hơi để làm phao rồi nhảy xuống ghềnh đá cứu người. Anh tiếp cận được một cô gái và cố gắng dìu nạn nhân nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, sóng liên tục dồn vào ghềnh đá rồi kéo ngược ra xa, khiến anh dần kiệt sức.

"Khoảng 15 phút sau, tôi vẫn còn nhìn thấy 4 người nổi trên mặt nước. Nhưng khoảng 40 phút sau thì không còn thấy mọi người đâu nữa”, Đ. nhớ lại.

Sau đó, lực lượng chức năng cùng tàu cá của ngư dân tiếp cận khu vực, phát hiện và cứu được anh Th. Đến chiều, Đ. nhận tin chị gái được tàu Hải quân cứu sống. Trưa 9/8, chị Ph. được đưa vào đất liền.

Khẩn trương tìm 2 cô gái mất tích

Chị Ph. kể khi bị sóng cuốn xuống biển, chị cố trấn tĩnh, thả lỏng cơ thể để nổi trên mặt nước. Sức lực dần cạn kiệt, chị nghĩ mình khó có thể cầm cự thêm.

May mắn, chị vớ được một chiếc phao xốp trôi trên biển, giúp giữ đầu cao hơn mặt nước và chờ lực lượng chức năng phát hiện. Sau khoảng 8 giờ trôi dạt, chị được tàu Hải quân phát hiện và cứu sống.

Chị Ph. cho biết điều mong mỏi nhất lúc này là lực lượng chức năng sớm tìm thấy 2 người bạn vẫn đang mất tích, để tất cả đều được an toàn.

Chị Ph. được lực lượng chức năng tìm thấy sống sót sau 8 giờ bám vào phao và nổi được trên mặt biển. Ảnh: Quang Cường

Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà, cho biết ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị phát thông báo khẩn đến các tàu cá hoạt động quanh khu vực, đồng thời phối hợp với lực lượng cứu nạn hàng hải và Hải quân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm 2 người còn mất tích đang được khẩn trương triển khai.

Liên quan khu vực Mũi Nghê, nơi các nạn nhân gặp nạn, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đây không phải tuyến tham quan được phép trên bán đảo Sơn Trà. Ban quản lý đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo.

“Mũi Nghê là khu vực cấm tham quan. Nhóm người gặp nạn là người dân địa phương, tự ý đi bộ xuống khu vực này”, đại diện Ban quản lý cho hay.

Ban quản lý khuyến cáo người dân, du khách khi tham quan bán đảo Sơn Trà cần tuân thủ thời gian và tuyến tham quan theo quy định, không tự ý vào các khu vực cấm để bảo đảm an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc.