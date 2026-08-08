Ngày 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết đang phối hợp với các lực lượng liên quan tìm kiếm 3 cô gái mất tích tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận tin báo của người dân về việc một nhóm 6 người đi chụp ảnh tại Mũi Nghê gồm: Vũ Hồng C. (SN 2007, trú Bình Long, Quảng Ngãi), Trương Thị Ph. (SN 2002), Trần Thị Ánh D. (SN 2002), Nguyễn Th. (SN 1996), Mai Thị Ph. (SN 2002) và Trương Văn Đ. (SN 2006, cùng trú xã Thăng Bình, Đà Nẵng).

Trong lúc chụp ảnh, Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và Nguyễn Th. bị sóng cuốn ra biển.

Khu vực bán đảo Sơn Trà.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động các phương tiện đánh cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố tham gia tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời thông báo các lực lượng chức năng phối hợp ứng cứu.

Đến khoảng 8h, tàu cá của một ngư dân đã vớt được anh Nguyễn Th. và bàn giao cho tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 để chăm sóc y tế.

Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm 3 nữ nạn nhân còn mất tích.