Sau khi xảy ra vụ tai nạn tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng), khiến 5 người tử vong và 2 người đang được cấp cứu tại bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường vụ việc.

Theo báo cáo của UBND xã Thạch Quảng, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V., công nhân Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, thực hiện sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân của công ty. Trong quá trình làm việc, anh V. bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt khí, khó thở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trạng trang trại lợn. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu nạn. Tuy nhiên, sau đó nhiều người cũng có biểu hiện ngạt khí và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy. Đến nay, vụ việc đã khiến 5 người tử vong, 2 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại khu vực chăn nuôi của doanh nghiệp.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, ông Cường yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, điều tra toàn diện hoạt động của trang trại, từ công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Ông Cường cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như lực lượng tham gia điều tra, khắc phục sự cố.

Đối với khu vực hầm biogas và các hố chứa chất thải, lực lượng làm nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo đảm an toàn trước khi tiếp cận hiện trường.

Trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Đối với đàn lợn khoảng 150.000 con đang được nuôi tại trang trại, doanh nghiệp phải rà soát số lượng lợn thịt đã đủ điều kiện xuất chuồng để tổ chức tiêu thụ ngay. Sau khi hoàn thành việc xuất bán, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại toàn bộ điều kiện an toàn của trang trại trước khi xem xét cho phép tiếp tục hoạt động hoặc tái đàn theo quy định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.