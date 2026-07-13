Đồng Nai:

Ngày 13/7, Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp liên quan vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố 8, phường Lộc Ninh khiến 3 người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: L.N

Các nạn nhân gồm: bà T.T.T (60 tuổi), chị L.T.T.T. (36 tuổi, con gái bà T., cùng ngụ phường Lộc Ninh) và L.Q.C. (46 tuổi, bạn trai chị T., ngụ phường Minh Hưng).

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/7, C. đi xe máy đến nhà chị T. chơi, sau đó cùng những người trong gia đình ăn uống. Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người đi nghỉ ngơi và C. cũng ở lại căn nhà trên.

Khoảng 1h ngày 13/7, người dân sống gần đó nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà chị T. nên chạy sang kiểm tra.

Khi thấy người dân xuất hiện, L.Q.C. chạy vào một phòng ngủ rồi đóng cửa. Tại hiện trường, người dân phát hiện chị T. đã tử vong, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Bà T. bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Còn C. được phát hiện tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh có dây điện nối từ ổ cắm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Vụ việc đang được Công an TP Đồng Nai điều tra, làm rõ.