Ngày 22/4, Công an phường Tân Hải (TPHCM) cho biết, các lực lượng chức năng đã bắt giữ Trương Tiến Hiến (41 tuổi, quê Khánh Hòa) và Lã Văn Bình (31 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Hai nghi phạm thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an phường Tân Hải

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/4, Công an phường Tân Hải nhận tin báo vụ nghi án mạng tại khu lán trại công trình đường 991B (tổ 9, khu phố Phước Tấn, phường Tân Hải). Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Tại đây, ông N.V.P. (52 tuổi, quê Lâm Đồng) được xác định đã tử vong. Con trai ông là M.P. bị thương nặng ở vùng bụng, nằm bất tỉnh cách hiện trường khoảng 100m.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ án vào sáng 21/4. Ảnh: B.L

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, tối cùng ngày, sau khi đi nhậu về, ông P. xảy ra mâu thuẫn với nhóm người đang nhậu ở lán trại gồm Hiến, Bình và hai người khác. Ông P. sau đó gọi con trai và một người cháu đến giải quyết.

Khi gặp nhau, ông P. cùng con trai xảy ra ẩu đả với Hiến, Bình. Trong lúc xô xát, Bình dùng dao đâm ông P. và người con trai gục xuống đường. Hậu quả, ông P. tử vong tại chỗ, người con bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, Hiến và Bình rời khỏi hiện trường, tìm cách lẩn trốn. Đến khoảng 4h ngày 21/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.