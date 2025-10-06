Chiều 6/10, tại họp báo Bộ Công an, thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 (tỉnh Ninh Bình), Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh.

Cụ thể, khởi tố 1 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Khởi tố 1 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.

Cũng theo Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ảnh: Trọng Tùng