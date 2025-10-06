Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Chiều 6/10, tại họp báo Bộ Công an, thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 (tỉnh Ninh Bình), Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh.
Cụ thể, khởi tố 1 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Khởi tố 1 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.
Cũng theo Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trước đó, ngày 7/7, Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, gồm:
Đào Xuân Sinh: Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT;
Trần Văn Sinh: Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế;
Nguyễn Hữu Tuấn: Nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế;
Nguyễn Chiến Thắng: Nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế;
Nguyễn Kim Trung: Nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.
Các bị can đều bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Theo Thanh tra Chính phủ, cần xác định chính xác tiền lãi phát sinh đối với 145 tỷ đồng tiền tạm ứng mà nhà thầu mang đi gửi tiết kiệm, đồng thời xử lý số tiền lãi này theo đúng quy định của pháp luật.