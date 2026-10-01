Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan, C01 đã khởi tố 48 bị can về 5 tội danh, trong đó có Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản.

Ngày 1/10, tại buổi thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã khởi tố 48 người về 5 tội danh, trong đó có tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Đại diện C01 khẳng định đơn vị đang tập trung làm rõ toàn bộ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, ngày 2/7, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thông tin về vụ án xảy ra tại EVNNPT.

Theo đại diện C01, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã có nhiều vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, gồm lập và phê duyệt dự toán xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu và quyết toán.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án.

Các hành vi vi phạm được xác định đến nay gồm: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm: EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty CP Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát, Công ty CP Sông Đà 11, cùng một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.

Về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD; đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Trong diễn biến liên quan, ngày 13/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) cho biết vừa thông báo thông tin bất thường liên quan đến ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị EEMC.

Theo đó, EEMC đã nhận được thông báo của C01 về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường. Việc khởi tố được thực hiện trong quá trình Cơ quan CSĐT điều tra vụ án hình sự xảy ra tại EVNNPT, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.