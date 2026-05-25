Ngày 22/5, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) công bố thông tin bất thường liên quan việc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, ngày 21/5, công ty nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty, để điều tra hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng từng bị nhắc tên trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc, trong đó có cán bộ, lãnh đạo của các đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Vụ án do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) thụ lý, điều tra.