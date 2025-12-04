Vụ bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm thai phụ:

TAND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định đưa vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Chiến (SN 1987, bác sĩ sản khoa) ra xét xử phúc thẩm sau khi cả bị cáo và bị hại đều nộp đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, TAND Khu vực 7 – Đồng Nai tuyên phạt Chiến 2 năm 8 tháng tù về tội “Hiếp dâm”. Sau phiên xử, bị cáo Chiến đã gửi đơn kháng cáo.

Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai ấn định phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 5/12 tại trụ sở tòa án (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trấn Biên). Do vụ án liên quan hành vi xâm hại tình dục, phiên tòa sẽ được xét xử kín.

HĐXX phúc thẩm gồm chủ tọa Lê Quang Ninh, các thẩm phán Thái Thị Thanh Bình và Nguyễn Công Sự; một số thẩm phán khác được phân công dự khuyết theo quy định.

Phía bị hại, chị P.T.H. (SN 1994, ngụ xã Định Quán, Đồng Nai), cũng đã nộp đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Luật sư Ngô Lệ Quỳnh (Đoàn Luật sư TPHCM) được mời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị H.

Theo cáo trạng, Chiến là bác sĩ công tác tại một bệnh viện ở Đồng Nai, đồng thời hành nghề khám ngoài giờ tại một phòng khám sản phụ khoa ở huyện Định Quán (cũ).

Chiều 28/12/2024, nghi ngờ mình mang thai, chị H. đến phòng khám của Chiến để kiểm tra. Sau khi thăm khám, Chiến xác định chị có thai khoảng 4–5 tuần. Chị H. trình bày hoàn cảnh khó khăn và mong muốn đình chỉ thai nghén.

Chiến sau đó đưa cho chị H. một viên thuốc không rõ chủng loại để uống và hẹn quay lại vào đầu tuần sau để tiếp tục thủ thuật.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Chiến chủ động liên hệ, yêu cầu chị H. đến phòng khám. Tại đây, sau khi đưa thêm thuốc, Chiến bất ngờ khống chế và dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của nạn nhân.

Hoảng loạn, chị H. rời khỏi phòng khám, trở về nhà và trình báo công an. Chiến sau đó bị bắt và khởi tố về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên xử sơ thẩm, VKS đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Chiến 2 năm 8 tháng tù giam.