Theo điều tra, vụ án xảy ra ngày 8/1/2024, tại nhà số 79/3 đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, TPHCM. Đối tượng Trương Ngọc Anh Thái (SN 2004, quê Tây Ninh) bị cáo buộc là người thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (trước khi sáp nhập) đã khởi tố vụ án, bắt giữ Thái để điều tra. Nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý nhưng hơn một năm vẫn chưa làm việc được với bị hại cũng như người giám hộ hợp pháp của bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM đề nghị bị hại cùng người đại diện hợp pháp sớm đến trụ sở Cơ quan CSĐT (số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM) hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Viết Dũng qua số điện thoại 0848.013.013 để làm rõ các nội dung liên quan.