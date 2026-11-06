Bé gái 1 tuổi sau khi gửi tại một điểm giữ trẻ tự phát ở Gia Lai đã phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, điểm giữ trẻ này hoạt động không phép.

Ngày 6/11, trao đổi với VietNamNet, bà Giang H’ Đan, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đak Đoa (Gia Lai) cho biết, điểm giữ trẻ tại số 18 đường Lê Quý Đôn do bà Võ Thị Thanh Thảo làm chủ. Cơ sở này hoạt động tự phát, không đăng ký và không thực hiện các thủ tục quản lý theo quy định.

Theo bà Đan, trước khi giải thể cấp huyện, Phòng GD-ĐT Đak Đoa đã thành lập đoàn kiểm tra tại 16 xã và thị trấn để nhắc nhở các địa phương về tình trạng này. Khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng mỏng, công việc nhiều nên việc kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên.

Điểm giữ trẻ hoạt động không phép. Ảnh: Trần Hoàn

“Cuối năm 2025, địa phương đã có văn bản nhắc nhở nhưng cơ sở này không chấp hành, không đăng ký và không thực hiện các thủ tục quản lý theo quy định”, bà Đan khẳng định.

Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đak Đoa thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra, phòng đã xuống gặp gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tham mưu UBND xã nhắc nhở, chấn chỉnh và tổ chức kiểm tra để các cơ sở thực hiện đúng quy định”, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đak Đoa khẳng định.

Cơ sở từng bị kiểm tra

Bà Phạm Thị Bích Nguyệt, chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đak Đoa, cho biết cơ sở liên quan vụ việc trông giữ trẻ thời vụ, nhận trông giữ khoảng 10 bé nhưng số lượng không ổn định. Bé gái 1 tuổi mới được gia đình gửi tại đây chưa lâu.

Theo bà Nguyệt, tháng 10/2024, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục độc lập tư thục trên địa bàn. Tuy nhiên, do hoạt động chui nên cơ sở tại số 18 đường Lê Quý Đôn không có bất kỳ giấy tờ nào.

“Chính quyền địa phương từng kiểm tra, yêu cầu chấm dứt hoạt động đối với điểm giữ trẻ này do người tổ chức không có chuyên môn. Sau đó, cơ sở tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, khi xã mới được thành lập, việc trông giữ trẻ lại tiếp diễn”, bà Nguyệt thông tin thêm.

Có mặt tại điểm trông giữ trẻ số 18 đường Lê Quý Đôn, sau khi PV giới thiệu và đặt vấn đề về tính hợp pháp trong hoạt động trông giữ trẻ, bà V.T.Th.Th. (chủ cơ sở) từ chối trả lời.

Cháu Phạm H.H. tử vong sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Trần Hoàn

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/10, chị Phan Thị V. đưa con gái là cháu Phạm H.H. đến điểm giữ trẻ tư nhân tại số 18 đường Lê Quý Đôn (xã Đak Đoa) để gửi. Khoảng 10h cùng ngày, người trông trẻ gọi điện thông báo cho gia đình đến đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, khi tiếp nhận, bệnh nhi đã hôn mê, ngừng tim, ngừng thở và được đặt ống từ trước. Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhi không cải thiện nên ngày 3/11, gia đình xin đưa cháu về nhà.

Ông Phạm Đình Báu (bác của bé H.) cho biết, gần 23h ngày 4/11, cháu đã tử vong.