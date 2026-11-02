Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Đến ngày 27/10/2026, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở so với ngày 1/7/2025. Mức giảm này tương đương 31,97%, vượt mục tiêu tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm tổng cộng khoảng 47,7% so với thời điểm 1/7/2025.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp vẫn còn một số hạn chế. Một số bộ, ngành và địa phương chưa quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời chưa bảo đảm tiến độ. Việc sắp xếp cũng gặp vướng mắc về tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách, tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân và quyền lợi của người học.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh minh họa: Nguyễn Huy

Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT rà soát, thống nhất số liệu về kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Bộ cần làm rõ số cơ sở đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa triển khai; đồng thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành của từng bộ, địa phương.

Bộ GD-ĐT cũng phải hướng dẫn thống nhất cách tính số cơ sở được giảm trong các trường hợp chuyển giao, chuyển đổi trường trung cấp thành trường trung học nghề hoặc thành lập trường trung học nghề mới. Việc này nhằm bảo đảm thống nhất khi thực hiện và đánh giá kết quả sắp xếp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20/11.

Trước ngày 10/12/2026, Bộ GD-ĐT phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước.

Đối với đề xuất giữ lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, Bộ GD-ĐT phải phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát kỹ. Việc đề xuất phải đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, có căn cứ và đi kèm trách nhiệm về kết quả thẩm định. Những cơ sở không đáp ứng tiêu chí sẽ không được đề xuất giữ lại.

Với việc sắp xếp hệ thống giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT được giao hoàn thiện hai dự thảo văn bản. Trong đó, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định việc xác định các cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực hoặc thuộc lĩnh vực đặc thù để phục vụ sắp xếp, tổ chức lại hệ thống. Dự thảo còn lại là Quyết định của Thủ tướng phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Bộ phải trình hai dự thảo trước ngày 10/11.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, chậm nhất ngày 15/12/2026. Các cơ sở cần hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền chậm nhất ngày 15/1/2027.