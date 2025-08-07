Ngày 7/8, nam ca sĩ Peck Palitchoke chính thức lên tiếng xin lỗi sau vụ ẩu đả gây xôn xao tại trạm xăng.

Trong đoạn video ghi lại tại giường bệnh do công ty quản lý White Music đăng tải, Peck gửi lời xin lỗi tới công chúng và những người liên quan, thừa nhận hành vi do mất kiểm soát vì say xỉn.

Nam ca sĩ xuất hiện với vết thương lớn ở cằm.

Peck Palitchoke lên tiếng xin lỗi:

“Tôi xin lỗi người dân Thái Lan vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi cũng thất vọng với chính mình. Tôi không có ý định làm tổn thương ai, nhưng đã uống quá nhiều và không kiểm soát được bản thân”, Peck nói.

Peck cũng gửi lời xin lỗi đến tài xế taxi, tài xế xe bán tải và người đàn ông có liên quan trực tiếp trong vụ ẩu đả. Nam ca sĩ mong nhận được cơ hội sửa sai: “Tôi xin xã hội tha thứ. Tôi không muốn trở thành người xấu. Những bài học tôi đã học được, tôi sẽ ghi nhớ”.

Theo White Music, Peck tỉnh táo nhưng vẫn đau đầu dữ dội, vùng gáy bầm tím do va đập. Kết quả chụp CT não không phát hiện tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, vết thương sâu ở cằm đã phải phẫu thuật khâu 4 lớp do ảnh hưởng đến lớp màng xương. Vai và cánh tay anh vẫn sưng đau, chưa thể cử động bình thường.

Hiện nam ca sĩ đang được theo dõi sát sao và sử dụng thuốc kháng sinh cùng thuốc giảm đau liên tục.

Trước đó, Peck bị một thanh niên 21 tuổi tấn công bằng dao tại trạm xăng ở khu vực Ramkhamhaeng, Bangkok. Theo trích xuất camera an ninh, nam ca sĩ có hành vi bất thường như leo lên đầu xe bán tải, la hét và gây rối. Sau khi bị tài xế và nghi phạm tiếp cận, một cuộc cãi vã xảy ra và nhanh chóng chuyển thành ẩu đả. Đối tượng sau đó đã dùng dao dài khoảng 20cm chém vào cằm Peck khiến anh mất nhiều máu.

Nghi phạm trong vụ việc đã bị khởi tố tạm thời với các cáo buộc là cố ý gây thương tích và mang vũ khí nguy hiểm nơi công cộng.

Peck Palitchoke sinh năm 1984, là một trong những ca sĩ solo thành công nhất của Thái Lan. Ca khúc đầu tay Mai Me Krai Ru giúp anh vụt sáng trên thị trường nhạc pop Thái Lan.

Nguồn: Dara Daily, Tnews

Ảnh, Video: White Music