Ngày 6/8, tờ Korea Boo đưa tin nữ ca sĩ Hàn Quốc - Lee Min được phát hiện qua đời tại nhà riêng ngày 5/8, hưởng dương 46 tuổi.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ.

Công ty quản lý Brand New Music xác nhận sự việc với Dispatch và kêu gọi công chúng “không suy đoán thái quá cho đến khi có kết quả điều tra cụ thể”.

Nữ ca sĩ Lee Min.

Tháng 6/2025, Lee Min vừa phát hành ca khúc mới Happy birthday và xuất hiện trên chương trình Park Bogum’s Cantabile của đài KBS, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau thời gian vắng bóng. Một người bạn thân thiết của nữ ca sĩ chia sẻ: “Cô ấy luôn lạc quan và yêu đời. Thật khó tin điều này lại xảy ra khi cô vừa bắt đầu trở lại sân khấu”.

Sự ra đi của Lee Min để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Lee Min tên đầy đủ là Lee Min Young, ra mắt năm 1999 trong nhóm nhạc As One với album Day by Day. Nhóm nhanh chóng gây tiếng vang với dòng nhạc ballad nhẹ nhàng, được công chúng yêu mến. Ngoài hoạt động âm nhạc, cô còn là giảng viên thanh nhạc.

Năm 2013, Lee Min kết hôn với một doanh nhân người Hàn tại Hawaii (Mỹ). 2 người có cuộc sống kín tiếng nhưng hạnh phúc.

Giọng hát ngọt ngào của Lee Min tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ":