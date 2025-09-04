Ngày 4/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Thái Bình Anh) và Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - PCCC&CNCH).

Riêng bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) kháng cáo kêu oan.

Đại diện của 6 bị hại đã mất trong vụ án kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự và tăng mức bồi thường.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) đã tuyên phạt các bị cáo Lê Anh Xuân 8 năm tù; Nguyễn Thành Luân 5 năm tù; Phạm Quốc Hùng 7 năm tù; Vũ Trường Sơn 5,5 năm tù và Phạm Thị Hồng 7,5 năm tù.

Bị cáo Phạm Thị Hồng tại phiên sơ thẩm. Ảnh: XA

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 6/9/2022, Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) nhận được tin báo quán karaoke An Phú bị cháy.

Hậu quả vụ cháy khiến 32 người chết. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do đường dây dẫn điện lắp đặt trên tầng la phông qua phòng 204, 206 bị chập mạch điện; hệ thống chuông báo cháy và vòi phun nước không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ cháy.

Quá trình điều tra xác định, quán karaoke An Phú có lắp đặt hệ thống PCCC tự động nên bị cáo Lê Anh Xuân không thường xuyên kiểm tra dẫn đến không phát hiện hệ thống không hoạt động.

Ngoài ra, quán này đã có thay đổi thiết kế và thiết bị PCCC so với hồ sơ được duyệt trong quá trình thi công, nghiệm thu PCCC.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: XA

Đối với hành vi phạm tội của các cựu cảnh sát PCCC, cơ quan điều tra xác định, thông qua mối quan hệ quen biết, bị cáo Phạm Thị Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú.

Tuy nhiên, do bà Hồng không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công, hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống PCCC nên đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh (ngụ TP Thuận An cũ) thi công, hoàn thiện hệ thống PCCC cho cơ sở này.

Sau khi thi công xong, bà Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với bị cáo Phạm Quốc Hùng để tác động ông Hùng nghiệm thu hệ thống PCCC đối với quán karaoke An Phú.

Nhận lời, ông Hùng đã không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu.

Tiếp đó, bà Hồng đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho ông Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) nhờ ký khống vào biên bản.

Mặc dù Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công và ông Luân cũng không đến quán An Phú để tham gia nghiệm thu, nhưng do nể nang bà Hồng là cán bộ công an nên ông Luân đã ký vào biên bản tại mục đơn vị thi công.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hồng giữ nguyên kháng cáo kêu oan.

VKS đề nghị xem xét chấp nhận xin giảm nhẹ cho các bị cáo

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng, quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, việc quy kết bị cáo Hồng phạm tội là có căn cứ.

Cũng theo đại diện VKS, bị cáo Hồng dù kháng cáo kêu oan nhưng vẫn chủ động hỗ trợ cho gia đình các bị hại, thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả của bị cáo nên VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ mới là đã khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại và đại diện bị hại cũng xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Vì vậy, VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Đối với các bị hại yêu cầu tăng số tiền bồi thường (mai táng phí, trợ cấp...) VKS cho rằng, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các khoản bồi thường và đến thời điểm hiện tại, gia đình các bị hại đã nhận được nhiều tiền hơn ban đầu (do các bị cáo chủ động khắc phục thêm) nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị hại.

HĐXX nghị án kéo dài tới chiều 8/9 sẽ tuyên án.