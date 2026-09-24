Ngày 24/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, phía bệnh viện đã ghi nhận lời xin lỗi và tinh thần cầu thị của gia đình liên quan đến vụ gây rối xảy ra tại bệnh viện xảy ra vào ngày 17/9.

Đại diện bệnh viện chia sẻ sự hoang mang, lo lắng của gia đình khi người thân gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, bệnh viện cũng mong người dân giữ bình tĩnh, tuân thủ nội quy và trao đổi với nhân viên y tế nếu có thắc mắc để sự việc được giải quyết thấu đáo.

“Bệnh viện là nơi cần sự tĩnh lặng để chăm sóc người bệnh”, đại diện bệnh viện nói.

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt ghi nhận lời xin lỗi và tinh thần cầu thị của gia đình liên quan đến vụ gây rối. Ảnh: BVCC

Đại diện Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt cũng cho biết thêm, từ sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình, bệnh viện đề nghị cơ quan công an xem xét giảm nhẹ khi xử lý để những người liên quan sớm ổn định cuộc sống, chăm lo cho người thân.

Trước đó, xuất phát từ thông tin Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 27 tuổi (trú xã Hợp Lý), thông tin với người thân rằng mình mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa cô đến một bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra, kết quả xác định Ánh không mang thai.

Tuy nhiên, Ánh nói với người thân rằng một ngày trước đó cô đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng cùng người thân đến bệnh viện để chất vấn. Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream sự việc.

Ngày 18/9, cơ quan công an bắt khẩn cấp ông Hồng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, Ánh thừa nhận đã nói dối chuyện mang thai.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Những người bị khởi tố gồm bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng cùng bác và thím họ của cô gái nói dối gia đình về việc mang thai.