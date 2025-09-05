Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tuấn Đạt, nguyên chủ cơ sở kinh doanh Bistro Fou để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

Trước đó khoảng 0h50 ngày 25/6, tại cơ sở kinh doanh bar Bistro Fou (khu vực bãi biển thuộc khu 5A, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), 5 nhân viên trong quá trình di chuyển, nâng chiếc cầu khỏi vị trí đặt trên bể nước trước sân khấu biểu diễn bất ngờ bị điện giật, ngã xuống bể.

Bị can Nguyễn Tuấn Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Hậu quả làm 2 người tử vong là anh T.Q.T và T.Đ.H, 3 người khác bị thương. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/8, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt.

Kết quả điều tra xác định, bị can Đạt có vi phạm trong công tác lắp đặt, sử dụng hệ thống điện tại cơ sở. Đồng thời thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí, sử dụng lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khởi tố em gái, em trai của 'Shark' Thủy Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Trộm 1 con cá huyết long ở cửa hàng, người đàn ông bị khởi tố Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng có hành vi trộm cá huyết long quý hiếm của tiệm bán thức ăn cá cảnh, trị giá 60 triệu đồng.