Chiều 4/8, UBND xã Ea Ktur cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhà hàng lưu động Ni Ya vì liên quan vụ món thịt gà có dòi trong bữa tiệc tân gia.

Nhà hàng Ni Ya bị xử phạt 27 triệu đồng. Ảnh cắt từ clip

Theo quyết định, chủ nhà hàng Ni Ya là bà H'Mai Byã (trú buôn Jung A, xã Ea Ktur) bị xử phạt tổng cộng 27 triệu đồng.

Cụ thể, bà H'Mai Byã bị phạt 2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản thực phẩm.

Phạt 25 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hàng chục con dòi bò lúc nhúc trong miếng thịt gà đang được hâm nóng tại một tiệc tân gia khoảng 70 mâm.

Vụ việc được xác định xảy ra vào trưa 27/7 tại tiệc tân gia của một gia đình ở buôn Kram, xã Ea Ktur. Bữa tiệc do nhà hàng lưu động Ni Ya (buôn Jung A, xã Ea Ktur) đảm nhận.

Ngay sau đó, UBND xã Ea Ktur đã vào cuộc xác minh và xác định nguyên nhân do nhà hàng không tuân thủ đúng quy trình bảo quản thực phẩm.

Ngoài ra, nhà hàng lưu động Ni Ya chưa xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, khu vực chế biến không bảo đảm yêu cầu theo quy định.

UBND xã Ea Ktur cũng yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.