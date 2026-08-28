Dịp này, Tổ hợp Y tế Phương Đông tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu với chuỗi hoạt động: dâng hương Đức Thánh Chèm, phóng sinh tại sông Hồng, lễ Thọ trai và các nghi thức dâng hoa cúng dường, bông hồng cài áo, tụng kinh Vu Lan…

Với các cư dân, đây là dịp để cùng nhau tham dự một hoạt động chung đầy ý nghĩa. Người mang theo những câu chuyện riêng của gia đình, xúc động khi nhớ về đấng sinh thành đã khuất, người mỉm cười khi nhớ những người con, người chỉ đơn giản thấy vui vì có thêm một ngày được ở bên những người bạn già.

Cư dân tham gia lễ dâng hương Đức Thánh Chèm. Ảnh: Phương Đông Asahi

Bà Được là một trong số nhiều người cao tuổi đang sinh hoạt tại Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi (thuộc Tổ hợp Y tế Phương Đông). Năm đầu tham dự lễ Vu Lan tại đây, bà xúc động chia sẻ: “Hoạt động này khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Tuổi này, còn sức khỏe để tham gia đã là hạnh phúc rồi.”

Bà Được cùng cư dân tham gia Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Ảnh: Phương Đông Asahi

Không dừng lại ở những nghi lễ trang nghiêm của Đại lễ, tinh thần Vu Lan còn được tiếp nối trong những khoảnh khắc của câu lạc bộ (CLB) Vu Lan Hiếu Hạnh. Trong buổi sinh hoạt, các ông bà cùng nhau làm những bức tranh hoa hồng - món quà gửi gắm tình yêu thương và lòng biết ơn dành cho gia đình, người thân và đại gia đình Phương Đông Asahi.

Từ những tờ giấy màu, mỗi người tự tay cắt, gấp, sắp xếp rồi tỉ mỉ dán lên tranh. Sau cùng, những lời chúc, lời nhắn gửi cũng được nắn nót viết xuống, như một cách lưu giữ những tâm tình đôi khi khó nói thành lời.

Cư dân cười rạng rỡ bên bức tranh hoa hồng. Ảnh: Phương Đông Asahi

Có bức tranh rực rỡ với nhiều sắc hoa, có bức giản dị chỉ cùng đôi dòng chữ ngắn gọn. Mỗi tác phẩm một cách thể hiện, nhưng đều mang dấu ấn riêng của người làm ra nó.

Cũng trong buổi sinh hoạt, Phương Đông Asahi còn bí mật kết nối với gia đình, chuẩn bị những đoạn video chúc mừng ngày Vu Lan để dành tặng các cư dân. Những lời chúc, lời hỏi thăm từ con cháu bất ngờ xuất hiện trên màn hình đã mang đến những khoảnh khắc xúc động. Với các ông bà, đó có lẽ là món quà tinh thần ý nghĩa nhất bởi dù ở gần hay xa, tình thân vẫn luôn hiện diện theo một cách rất riêng.

Các bà “khoe” bức tranh hoa hồng mùa Vu Lan của mình. Ảnh: Phương Đông Asahi

Những hoạt động trong mùa Vu Lan phần nào cho thấy cách một mô hình dưỡng lão cao cấp như Phương Đông Asahi tiếp cận việc chăm sóc người cao tuổi: không dừng lại ở chăm sóc sức khỏe thể chất mà vun đắp một đời sống tinh thần phong phú, nơi các ông bà được giao tiếp, hòa mình vào “cộng đồng người cao tuổi tinh hoa”. Tại đây, các CLB nghệ thuật, vận động và giao lưu cộng đồng trở thành những điểm hẹn quen thuộc, góp phần tạo nên một môi trường sống giàu kết nối, nơi mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng và trở nên ý nghĩa.

Cùng với đó, bằng lợi thế mô hình “Viện trong viện”, cùng trong khuôn viên với BVĐK Phương Đông, cư dân được tận hưởng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện: theo dõi sức khỏe định kỳ, phục hồi chức năng và hỗ trợ y tế kịp thời khi cần thiết.

Từ những nền tảng ấy, Phương Đông Asahi triển khai các gói Dưỡng lão Bán trú và Nội trú linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng gia đình. Dù lựa chọn hình thức nào, Phương Đông Asahi luôn cam kết đồng hành bằng sự tận tâm, thấu cảm và trân trọng, để mỗi người cao tuổi không chỉ được chăm sóc chu đáo mà còn được sống vui, sống khỏe và tận hưởng một tuổi vàng trọn vẹn, an yên.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội Hotline: 1900 5288 - 097 807 9356 Fanpage: https://www.facebook.com/phuongdongasahi/

Bích Đào