Tham gia đoàn có ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các thành viên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TPHCM), Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử cả nước nhân mùa Vu Lan báo hiếu - một nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống giàu tính nhân văn của dân tộc.

Thứ trưởng bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, định hướng của Đức Pháp chủ trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn sự hòa hợp tôn giáo và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Bày tỏ niềm hoan hỷ đón tiếp đoàn, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng như Ban Tôn giáo Chính phủ dành cho Giáo hội trong suốt thời gian qua.

Đức Pháp chủ cũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam: “Việc gì có lợi cho đạo pháp, cho dân tộc thì làm”, đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tăng ni trẻ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực để gánh vác phật sự lâu dài trong kỷ nguyên mới.

Cùng ngày, đoàn đã đến Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức nhân mùa Vu Lan.

Tại buổi gặp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi thức cài hoa truyền thống Vu Lan trong không khí trang nghiêm.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung gửi lời chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư tôn đức một mùa Vu Lan an lành, nhiều phúc duyên.

Thứ trưởng cho biết, Vu Lan báo hiếu là một nét đẹp, giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo và đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chung. Đây là dịp để mỗi người báo hiếu cha mẹ, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Dịp này, thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trân trọng cảm ơn Giáo hội và chư tôn đức vì những đóng góp trong suốt nhiều năm qua. Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành, phát triển cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đáp lời Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn đoàn lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội nhân Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Hòa thượng cho biết, Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 trở lại trong không khí linh thiêng, ấm áp, trang hòa và hoan hỷ. Với tăng ni, phật tử trên toàn quốc, Vu Lan là mùa tri ân, báo ơn không chỉ trong phạm vi Phật giáo mà còn thể hiện tinh thần tri ân đối với những người lãnh đạo đất nước, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

“Mùa Vu Lan báo hiếu không còn là ngày riêng của Phật giáo mà đã trở thành ngày tri ân, báo ơn của toàn dân tộc”, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nói. Hòa thượng nhấn mạnh, đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ và chính quyền các địa phương, nhất là trong thời gian tới khi Giáo hội tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981 - 7/11/2026) và Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.