Đừng quên: Dấu ấn thầm lặng của thời gian với sức khỏe cha mẹ

Cha mẹ đã trải qua những thăng trầm với sự kiên cường thầm lặng lao động, chăm sóc gia đình và nuôi dạy các con. Những vòng tay từng rất chắc chắn giờ đã yếu đi, những bước chân vững vàng theo chúng ta giờ đây đã chậm lại, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm vẫn chưa bao giờ vơi.

Anh Chí Lâm (35 tuổi, TP. HCM) chia sẻ: “Mỗi lần về Long An thăm là mỗi lần tôi thấy rõ ba mẹ không còn nhanh nhẹn như trước. Dời mấy chậu cây tốn nhiều sức lực của ba hơn, tay mẹ thì run hơn mỗi khi gói mẻ bánh tét đám giỗ. Nhìn thấy ông bà mỏi mệt nhiều cũng làm tôi lo nghĩ xem cách nào để chăm sóc ba mẹ cho tốt”.

Càng lớn tuổi, sức khỏe của cha mẹ dần yếu đi, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày

Quá trình lão hóa tự nhiên mang đến những thay đổi: sức mạnh cơ bắp giảm dần, hệ miễn dịch suy yếu, và khả năng phục hồi sau ốm đau chậm lại. Nghiên cứu khoa học cho thấy trong khoảng độ tuổi từ 40 đến 80 tuổi, cơ thể có thể mất đến 40% khối cơ1, khiến người lớn tuổi suy giảm hoạt động thể chất, gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Chị Thu Hà (36 tuổi, TP.HCM) tâm sự: “Mẹ tôi năm nay 65 tuổi, tôi để ý thấy mẹ thường xuyên mỏi lưng, đau khớp mỗi khi thời tiết thay đổi. Có lần mẹ bị cảm gần một tháng mới khỏe lại, trong khi trước đây chỉ cần vài ngày là ổn. Thật buồn khi sức khỏe của mẹ đã giảm đi rõ rệt so với trước."

Từ những hoạt động thường ngày như đi lại, lên xuống cầu thang, cầm nắm, mang vác đồ trong gia đình cho đến những dấu hiệu như: ốm vặt, mệt mỏi, sụt cân - đều có thể là dấu hiệu của sự mất cơ và suy giảm hệ miễn dịch ở người lớn tuổi. Nếu kèm với việc thiếu hụt dinh dưỡng, quá trình này sẽ càng diễn ra nhanh hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Dinh dưỡng đầy đủ và cân đối - Bí quyết giúp cha mẹ sống vui, sống khỏe

Những dấu hiệu suy giảm sức khỏe ở cha mẹ nhắc nhở chúng ta rằng, dù tình yêu và sự kiên cường của họ luôn là điểm tựa vững vàng, thì cơ thể vẫn cần được chăm sóc đúng cách. Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người con nhìn lại và hành động - không chỉ bằng lời tri ân, mà bằng sự quan tâm thiết thực mỗi ngày. Đó có thể là những lần cùng cha mẹ chọn thực phẩm dinh dưỡng đầy đủ, cân đối hay đơn giản là cùng nhau dùng bữa vui vẻ sum vầy.

Việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng và hoạt động thể lực đều đặn là chìa khóa quan trọng giúp cha mẹ duy trì sức khỏe. Theo nghiên cứu, cha mẹ thường xuyên gặp phải tình trạng chán ăn do thay đổi khẩu vị khi lớn tuổi[1]. Hơn thế nữa, tình trạng chán ăn kéo dài còn gây thiếu hụt dinh dưỡng, sụt cân, có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ té ngã và giảm chất lượng cuộc sống.

Nhiều người con lựa chọn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đường uống để chăm sóc cha mẹ

Đồng hành cùng những người con để chăm sóc sức khỏe bậc sinh thành, Ensure Gold từ Abbott là món quà ý nghĩa để gửi trao yêu thương đến cha mẹ. Ensure Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, đặc biệt chứa: HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG giúp tăng cường miễn dịch và 39 dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Trong suốt nhiều năm qua, Ensure Gold đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng của những người con trong những dịp ý nghĩa như Vu Lan, để chăm sóc sức khỏe cha mẹ. Thương hiệu dinh dưỡng của Abbott đã có lịch sử hơn 50 năm trên toàn cầu, hiện lưu hành tại hơn 85 quốc gia trên thế giới và có hơn 30 nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả.

Trong văn hóa Việt, sự hiếu nghĩa thường được thể hiện qua những lần cùng cha mẹ chọn thực phẩm dinh dưỡng đầy đủ, cân đối hay đơn giản là cùng nhau dùng bữa vui vẻ sum vầy. Đó là cách đơn giản nhưng cũng đầy ý nghĩa để gìn giữ điểm tựa yêu thương trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Hiếu nghĩa không chỉ thể hiện trong những dịp đặc biệt, mà nằm trong từng bữa cơm đủ đầy mà chúng ta chuẩn bị cho cha mẹ mỗi ngày

Trong văn hóa Việt, hiếu nghĩa không chỉ là lời tri ân, mà là sự quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, qua những bữa ăn đủ đầy và thời gian bên nhau. Mùa Vu Lan, khi tìm kiếm món quà ý nghĩa để thể hiện lòng biết ơn, việc chăm sóc và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, cân đối cho cha mẹ chính là lời chúc sức khỏe thiết thực của mỗi người con để giữ gìn điểm tựa yêu thương của cả gia đình.

Phương Dung