Sáng 15/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 8h30 sáng nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 bố con anh Võ Văn D. (SN 1993, trú thôn 6, xã Kim Liên, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong sáng nay, chị Y. (mẹ của hai cháu nhỏ) vẫn tiếp tục được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông Lam gọi tên các con.

Hình ảnh chị Y. (mẹ của hai cháu bé) mang theo áo con, ngồi trên ca nô đi dọc sông Lam tìm kiếm con. Ảnh: CTV

Ghi nhận tại hiện trường, tối hôm qua (14/10), lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phối hợp với các đội, nhóm cứu hộ tình nguyện dùng ca nô liên tục quần thảo ở dưới cầu Bến Thuỷ, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam. Tuy nhiên, do nước sông Lam dâng cao, chảy xiết với nhiều dòng chảy ngầm khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Các đội thiện nguyện xuyên đêm tìm kiếm trên sông Lam. Ảnh: CTV

Ngoài các đội tình nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 3h sáng nay, một đội cứu hộ thiện nguyện của tỉnh Thanh Hoá cũng đã có mặt ở khu vực cầu Bến Thuỷ, cùng hỗ trợ gia đình tìm kiếm các nạn nhân.

Huy động thiết bị flycam nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: CTV

Một thành viên trong đội tình nguyện tham gia cứu nạn ở tỉnh Nghệ An cho biết: "Nhận được thông tin 3 bố con nghi mất tích dưới cầu Bến Thuỷ, anh em chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, dùng ca nô đi khắp khu vực sông Lam để hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

Đã 2 đêm trôi qua, nhưng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Trong tối ngày 14/10, chúng tôi vẫn kiên trì tìm dọc sông Lam, những lúc mệt quá, anh em đội tình nguyện phải dựng tạm lều bạt trên bờ sông nghỉ tạm. Hi vọng trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tìm thấy và đưa các nạn nhân về nhà".

Đội tìm kiếm dựng tạm lều bạt trên bờ sông để nghỉ qua đêm. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, dù đã nỗ lực cố gắng tìm kiếm, nhưng 2 ngày qua, vẫn chưa có manh mối về tung tích các nạn nhân nghi nhảy xuống sông Lam.

"Công an phường phối hợp với lực lượng công an tỉnh, đội tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 bố con anh D. trên sông Lam", đại diện UBND phường Trường Vinh thông tin thêm.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 22h đêm 13/10, người dân qua cầu Bến Thủy phát hiện một người đàn ông đi cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả 3 người đột ngột biến mất. Tại vị trí 3 bố con đứng, người dân phát hiện chiếc xe máy cùng 2 cặp sách bị bỏ lại, liền trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Hình ảnh người mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông Lam. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xuyên đêm tìm kiếm 3 bố con trên sông Lam.

Theo vị Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh D. và vợ là chị Y. quen biết, kết hôn và sinh được hai con là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử, anh D. thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai vợ chồng ly thân nhiều tháng nay, chị Y. đưa con về sống bên nhà ngoại.

Cũng theo vị này, chiều hôm xảy ra sự việc, D. đến trường xin phép cô giáo đón hai con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm con nhảy cầu tự tử.