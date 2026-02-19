Khoảng 18h45 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế H. (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, Thanh Hóa), xảy ra vụ nổ nghi do vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, khiến 10 người bị thương.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ngay khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Qua điều tra, xác minh trong thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, trú tại TDP Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến thăm các nạn nhân tại bệnh viện và chỉ đạo điều tra vụ án. Ảnh: CACC

Đối tượng sau đó được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.

Kiều Văn Thanh được xác định là em rể của ông H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết liên quan.