Chiều 18/2 (mùng 2 Tết), Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ được nghi phạm cướp giật tài sản gây tai nạn làm 1 người tử vong trên địa bàn.

Nghi phạm Bùi Vĩnh An (đội mũ bảo hiểm) tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h35 cùng ngày, bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi) điều khiển xe tay ga chở theo chị Lê Thị Hà M. (35 tuổi) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, hướng về Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.

Khi hai người phụ nữ đi đến khu vực 13, phường Vị Thanh, một thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Sirius bất ngờ áp sát, cướp giật tài sản của họ. Cú giật mạnh khiến bà H. mất lái, ngã xuống phần đường ô tô chiều ngược lại.

Đúng lúc này, xe tải do anh Ngô Văn L. điều khiển chạy tới, do tình huống xảy ra bất ngờ nên anh L. không kịp xử lý, dẫn đến va chạm khiến bà H. tử vong tại chỗ, còn chị M. bị thương nặng.

Ngay sau khi gây án, tên cướp giật tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo vụ việc của người dân, Công an phường Vị Thanh đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ triển khai lực lượng truy xét đối tượng.

Nghi phạm dùng chiếc xe máy này để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ truy xét nóng theo dấu vết, lực lượng công an đã bắt giữ Bùi Vĩnh An (29 tuổi, ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) cùng phương tiện gây án là xe máy hiệu Sirius mang BKS 37C1-077.92.

Hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm An để phục vụ công tác điều tra.