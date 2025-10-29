Ngày 29/10, truyền thông Nhật Bản đưa tin nữ diễn viên Ryoko Yonekura (50 tuổi) đang rơi vào khủng hoảng sự nghiệp sau khi Cục kiểm soát ma túy khu vực Kanto – Shin’etsu tiến hành khám xét nhà riêng của cô.

Theo Bunshun Online, cơ quan chức năng đã thu giữ một số vật phẩm nghi liên quan đến cần sa. Khi bị khám nhà, Ryoko có mặt tại chỗ và hợp tác với cảnh sát, xác nhận từng vật chứng khi chụp ảnh lập hồ sơ. Nguồn tin cho biết cô nhiều lần bị triệu tập lấy lời khai, nhưng chưa bị bắt giữ.

Ryoko từng mắc chứng đau lưng mãn tính, phải điều trị trong thời gian dài. Một số người cho rằng cô có thể đã dùng thuốc giảm đau chứa chiết xuất cần sa.

Nữ diễn viên Ryoko Yonekura.

Cảnh sát hiện cũng điều tra bạn trai người Argentina của Ryoko – một vũ công sống cùng cô nhưng hiện ở nước ngoài. Trong khi đó, nữ diễn viên ngừng toàn bộ hoạt động, tài khoản Instagram, các hợp đồng quảng cáo và phim ảnh đều bị hủy từ tháng 9.

Một đại diện quảng cáo cho biết: “Tình hình hiện tại của Ryoko rất khó xử. Khi đã bị khám nhà, không thương hiệu hay đài truyền hình nào dám mạo hiểm. Sự nghiệp của cô ấy gần như bị đóng băng”.

Truyền thông nhận định, cách duy nhất để Ryoko cứu vãn hình ảnh là xuất hiện công khai và lên tiếng bằng chính lời nói của mình.

Sự việc cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến TV Asahi, đơn vị sản xuất Doctor-X: Final Movie. Theo nguồn tin, phần mới của loạt phim Doctor-X đã bị đình chỉ vô thời hạn và mọi hoạt động phát lại hoặc chiếu trực tuyến các phần cũ đều tạm dừng. Doctor-X từng đạt tỷ suất người xem 4–7%, được xem là “con gà đẻ trứng vàng” của nhà đài.

Ryoko Yonekura sinh năm 1975, bắt đầu với vai trò người mẫu thời trang trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô nổi tiếng qua vai bác sĩ Michiko Daimon trong series Doctor-X và từng lồng tiếng Nhật cho một số nhân vật trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Diễn viên Ryoko Yonekura trả lời phỏng vấn:

Nguồn: Gunosy, Nifty