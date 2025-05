Liên quan đến vụ nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) bị xé thẻ lên tàu bay, tối 19/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã có quyết định đình chỉ công tác một cán bộ Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (TP Phú Quốc, Kiên Giang). Nguyên nhân là do cán bộ này có thái độ không đúng mực đối với du khách.

Trong bài viết: Nữ du khách bị xé thẻ lên máy bay: Khó - dễ không ở quy trình, mà là thái độ nhiều phản hồi của độc giả cho rằng không phải chất lượng cơ sở hạ tầng, mà cách ứng xử, phục vụ là yếu tố cần lưu tâm ở các sân bay.

"Tôi đã đi nhiều quốc gia và nhận thấy bộ phận xuất nhập cảnh các nước làm việc rất nghiêm nhưng thân thiện. Đối với trẻ em, nhân viên xuất nhập cảnh tạo điều kiện hết sức, thậm chí họ ra khỏi vị trí để xác nhận nhân dạng", độc giả To Nhat Thanh thì bày tỏ.

Độc giả Phú Phạm Văn thì chia sẻ, nhân viên sân bay Nhật Bản là ví dụ để học hỏi về thái độ và cách ứng xử. Vị trí này không dành cho người nóng nảy và thiếu kiên nhẫn.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, trước hết, các cảng hàng không cần rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp xúc với hành khách – từ khâu kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh đến hỗ trợ mặt đất – để bảo đảm rằng mọi cán bộ, nhân viên đều được huấn luyện bài bản không chỉ về nghiệp vụ mà cả về kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống.

Cán bộ xuất nhập cảnh thực thi nhiệm vụ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

"Những người đứng ở tuyến đầu như nhân viên an ninh, hải quan, xuất nhập cảnh ý thức rằng họ không chỉ đang thực thi công vụ, mà còn đang đại diện cho hình ảnh quốc gia”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Thứ hai, nên thiết lập các kênh phản hồi trực tiếp và minh bạch tại sân bay, cho phép hành khách góp ý, khiếu nại hoặc ghi nhận sự việc một cách nhanh chóng. Những phản hồi này cần được xử lý nghiêm túc, kịp thời, có báo cáo công khai để tạo niềm tin rằng tiếng nói của hành khách được lắng nghe và tôn trọng.

Thứ ba, cần tăng cường áp dụng công nghệ thông minh trong quy trình kiểm soát, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp khi không cần thiết, hạn chế tối đa xung đột phát sinh từ cảm xúc cá nhân.

Tại nhiều quốc gia, hệ thống e-Gate, camera giám sát hành vi và phản hồi tự động được sử dụng hiệu quả để vừa đảm bảo an ninh, vừa nâng cao chất lượng phục vụ.

Cuối cùng, các sân bay cần xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực, đồng bộ, đậm bản sắc Việt Nam, biến mỗi điểm đến – từ sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đến Phú Quốc – thành cửa ngõ thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp, xứng đáng là gương mặt đầu tiên và cuối cùng trong hành trình của mỗi du khách.

“Một vụ việc có thể chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng hậu quả của nó có thể kéo dài trong tâm trí du khách và lan rộng trên truyền thông toàn cầu. Bởi vậy, sự chủ động của các sân bay chính là cách chúng ta gìn giữ hình ảnh, sự thân thiện, hiếu khách của đất nước”, ông Sơn nhấn mạnh.

Vì thế, qua sự việc đáng tiếc kể trên, đại biểu kiến nghị các cơ quan liên quan không chỉ để làm rõ trách nhiệm cá nhân, mà còn là cơ hội để chấn chỉnh lại quy trình, đào tạo lại đội ngũ, khẳng định rằng chúng ta không để hành vi thiếu chuẩn mực nào làm tổn hại đến hình ảnh người Việt trong mắt du khách.