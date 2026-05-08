Trưa 8/5, Trung tâm Y tế Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra trên đèo Tô Na để cấp cứu.

Các nạn nhân gồm anh Lê Kim H. (SN 1989), anh Nguyễn Việt H. (SN 1980, cùng trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai); ông K.H.U. (SN 1951), anh K.H.L. (SN 1991) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1973, cùng trú xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Lê Kim H. và anh Nguyễn Việt H. đã tử vong. Ba nạn nhân còn lại bị gãy xương sườn, chấn thương vùng đầu, ngực và tay, hiện đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Trước đó, khoảng 5h40 cùng ngày, tại Km110+550 trên QL25, đoạn qua buôn Phùm, xã Uar, xe khách 16 chỗ mang BKS 77F-000.XX do tài xế Trần Văn H. (SN 1972, trú xã Phú Túc, Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Phú Yên (cũ) đi Gia Lai.

Khi đến khu vực đèo Tô Na, phương tiện bất ngờ mất lái, lao vào lề đường. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do xe bị nổ lốp khi đang lưu thông qua đèo dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (SN 1951, trú xã Phú Túc) tử vong tại chỗ; nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách, 1 tài xế và 1 phụ xe. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.