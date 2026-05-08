Ngày 8/5, ông Nguyễn Bảy Thành, Chủ tịch UBND xã Uar, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 cùng ngày, tại Km110+550 trên QL25, thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, xe khách 16 chỗ mang BKS 77F-000.XX do tài xế T.V.H. (SN 1972, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Phú Yên (cũ) đi Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.A

Khi đến khu vực đèo Tô Na, phương tiện bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường. Hậu quả, một người ngồi ghế phụ tử vong tại chỗ; hai người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Phú Túc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 hành khách, 1 tài xế và 1 phụ xe. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do xe bị nổ lốp khi đang lưu thông qua đèo dẫn đến tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.