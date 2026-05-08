Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 8/5 trên ĐT825, đoạn qua địa bàn xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe bồn chở nhiên liệu lưu thông trên ĐT825 theo hướng từ xã Hậu Nghĩa đi xã Hiệp Hòa. Khi đến địa bàn xã Hậu Nghĩa, xe bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn với một ô tô 7 chỗ và một xe tải.

Cú đâm cực mạnh khiến cả 3 xe biến dạng nặng phần đầu, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Tại hiện trường, đầu xe tải bẹp rúm hoàn toàn. Tài xế xe tải tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt bên trong; phụ xe bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và Công an địa phương nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Do cabin xe tải bị biến dạng quá nặng, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt, phá khung thép mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.