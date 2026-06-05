Ngày 5/6, liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiếp cận biển của người dân, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân cho biết, địa phương vừa tham gia cuộc họp do Sở Tài chính Hà Tĩnh chủ trì nhằm rà soát tình hình triển khai dự án, làm rõ các vướng mắc và đề xuất hướng xử lý.

Theo lãnh đạo xã Kỳ Xuân, cuộc họp có sự tham gia của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Kỳ Xuân và chủ đầu tư dự án. Các bên tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư, kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan và những khó khăn, tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Theo lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân, tại buổi làm việc, địa phương đã phản ánh kiến nghị của cử tri về việc mở tuyến đường xuống biển nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và phát triển sinh kế của người dân. Tuyến đường được đề xuất có chiều rộng khoảng 15m, đi qua khu vực thuộc phạm vi dự án, vốn đã chậm triển khai trong nhiều năm.

Hơn một thập kỷ triển khai dang dở, phần lớn đất ven biển trong dự án vẫn bỏ hoang.

Địa phương cho biết, chủ đầu tư trước đó đã làm việc với UBND xã và cơ bản đồng thuận với chủ trương mở tuyến đường. Tuy nhiên, do vị trí tuyến đường nằm trong quy hoạch dự án nên việc thực hiện phải trải qua các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, đề xuất này hiện vẫn đang được xem xét, chưa thể triển khai ngay.

Về hướng xử lý dự án, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân cho biết đây là nội dung thuộc thẩm quyền xem xét của các sở, ngành chức năng. Theo vị này, dự án hiện đã hết thời hạn thực hiện. Nếu được chấp thuận gia hạn, địa phương kỳ vọng việc điều chỉnh quy hoạch sẽ được thực hiện đồng thời để bố trí tuyến đường xuống biển phục vụ người dân. Trường hợp dự án không được gia hạn, phần diện tích đất chưa đưa vào sử dụng có thể được thu hồi, giao địa phương quản lý để đầu tư xây dựng tuyến đường dân sinh theo nhu cầu thực tế.

Trước đó, như Báo VietNamNet phản ánh, nhiều năm nay, người dân tại các thôn Cao Thắng, Xuân Thắng... (xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) chủ yếu sinh sống bằng nghề biển. Tuy nhiên, việc mưu sinh của người dân gặp nhiều trở ngại khi dự án ven biển chậm triển khai, chưa bố trí lối đi dân sinh ra biển. Vì vậy, họ buộc phải đi vòng qua khu đất dự án để ra khơi.

Theo tìm hiểu, năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch ven biển xã Kỳ Xuân, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 6,84ha, gồm các hạng mục như khách sạn 5 tầng, khu dịch vụ trung tâm, nhà hàng ven biển, bể bơi và khu biệt thự, với mục tiêu phát triển du lịch biển.

Dự án từng được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, theo quy định thời điểm đó, khi đầu tư vào du lịch sinh thái và hạ tầng du lịch - thuộc nhóm được nhà nước khuyến khích, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã miễn tiền thuê đất 3 năm trong thời gian xây dựng cơ bản và được hưởng thêm 7 năm miễn tiền thuê đất kể từ thời điểm đưa dự án vào hoạt động.

Dù vậy, sau 15 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án triển khai rất chậm. Đến nay, chủ đầu tư mới chỉ xây dựng một số hạng mục nhỏ trên một phần diện tích được giao, trong khi phần lớn quỹ đất ven biển vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí.