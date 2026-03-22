Theo phản ánh, công dân hiện đang sở hữu hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) gồm: một sổ đỏ cho đất vườn diện tích 600m2 và một sổ đỏ cho đất ở nông thôn diện tích 100m2.

Đáng chú ý, theo bản đồ địa chính, phần đất ở nông thôn nằm trọn trong thửa đất vườn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng trước đó đã cấp hai sổ đỏ riêng biệt cho hai mục đích sử dụng đất khác nhau.

Từ thực tế này, người dân đặt ra câu hỏi: Nếu muốn chuyển thêm 50m2 đất vườn sang đất ở nông thôn, liền kề với phần đất ở đã được cấp, thì có bắt buộc phải làm thủ tục tách thửa hay không?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa.

Bộ đề nghị công dân nghiên cứu quy định và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.