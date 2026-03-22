Theo phản ánh, công dân hiện đang sở hữu hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) gồm: một sổ đỏ cho đất vườn diện tích 600m2 và một sổ đỏ cho đất ở nông thôn diện tích 100m2.
Đáng chú ý, theo bản đồ địa chính, phần đất ở nông thôn nằm trọn trong thửa đất vườn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng trước đó đã cấp hai sổ đỏ riêng biệt cho hai mục đích sử dụng đất khác nhau.
Từ thực tế này, người dân đặt ra câu hỏi: Nếu muốn chuyển thêm 50m2 đất vườn sang đất ở nông thôn, liền kề với phần đất ở đã được cấp, thì có bắt buộc phải làm thủ tục tách thửa hay không?
Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Theo đó, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa.
Bộ đề nghị công dân nghiên cứu quy định và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.
|
Điều 11 Nghị quyết số 254/2025 quy định về thực hiện quyền, chế độ sử dụng đất, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận, tách thửa đất, hợp thửa đất, hệ thống thông tin về đất đai.
Trong đó, khoản 3 nêu rõ: Việc tách thửa đất, hợp thửa đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều 220 của Luật Đất đai phải bảo đảm có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng.
Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không bắt buộc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó.
Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa. Việc hợp các thửa đất không bắt buộc cùng mục đích sử dụng đất, cùng hình thức trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cùng thời hạn sử dụng đất.
Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà việc phân chia không bảo đảm các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định tại Điều 220 của Luật Đất đai thì không thực hiện tách thửa, trừ trường hợp bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành trước ngày 1/8/2024.