Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) cho biết, đơn vị đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm bổ sung giả mạo, có quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng.

Kết quả xác minh cho thấy, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp với hàng trăm hộ kinh doanh trong hệ sinh thái Z Holding, số lượng khoảng 5.000 nhân viên.

Hình ảnh bên trong nhà xưởng sản xuất sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27. Ảnh: CACC

Hệ sinh thái của các bị can chuyên sản xuất, tiêu thụ ra thị trường các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả với số lượng đặc biệt lớn. Trong đó, 2 sản phẩm nổi bật là: "Sản phẩm dinh dưỡng Hiup" và "Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Chitose".

Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến 5/3/2025, không đảm bảo thành phần như công bố, vi phạm nghiêm trọng các quy định về chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, các đối tượng hoạt động khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, khi bị phát hiện đã xóa dấu vết, tẩu tán chứng cứ phạm tội.

Dù các đối tượng nghĩ ra nhiều thủ đoạn để che giấu nhưng sau thời gian kiên trì, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu, chứng cứ ban đầu do Cục C05 thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét... về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Các đối tượng: Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Các đối tượng gồm: Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính; Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán; Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối tượng Lê Văn Duyên, Kinh doanh tự do; Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Riêng đối tượng Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama, bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.