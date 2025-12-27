Tối 27/12, Công an tỉnh Lào Cai công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn thảm khốc tại thôn Mù Thấp. Nguyên nhân được xác định do hệ thống phanh xe khách 29 chỗ đột ngột mất hiệu lực trong quá trình xuống dốc.

Vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S, gồm 2 khúc cua liên tiếp với độ dốc khoảng 18%. Khi qua đỉnh dốc, xe lao nhanh do mất phanh, trôi tự do rồi đâm vào hộ lan và lật ngược.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.Đ

Hậu quả làm 8 người tử vong tại chỗ, tài xế Đỗ Đăng Thịnh (65 tuổi, Hà Nội) tử vong tại bệnh viện. 9 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tích cực.

Trước đó, khoảng 7h40 cùng ngày, xe khách BKS 29B-614xx chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tả Ghềnh (Trường Mầm non Họa My). Cơ quan điều tra đang trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định kỹ thuật phương tiện để xử lý vụ việc.