Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Lào Cai, tính đến trưa ngày 27/12, vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ đã khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương.

Xe chở đoàn thiện nguyện gặp nạn, 9 người tử vong. Ảnh: X.Đ

Theo đó, có 1 người ở TPHCM và 8 người ở Hà Nội bị thương. Các nạn nhân gồm: Phùng Mạnh Quân (37 tuổi), bị đa chấn thương; Đỗ Thị Nhật Hồng (37 tuổi), bị đa chấn thương, chấn thương ngực kín; Hoàng Ngọc Anh (24 tuổi), bị đa chấn thương khớp vai, ngực, bụng; Phạm Thị Thuý Hằng (44 tuổi) bị chấn thương ngực kín; Nguyễn Phương Thảo (18 tuổi), bị đa chấn thương, vết thương vùng đầu; Lý Công Chiều (29 tuổi), bị chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn; Nguyễn Thị Phương Khuyên (26 tuổi, ở TPHCM), bị đa chấn thương; Trần Bảo Yến (22 tuổi), bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái, chấn thương cột sống; Phạm Trung Kiên, bị chấn thương sọ não.

Cũng theo báo cáo, hiện có 1 bệnh nhân là Phạm Trung Kiên được chuyển đến Bệnh viện số 3 tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều trị. 8 bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu. Sau khi tình trạng người bệnh ổn định, sẽ bố trí phương án chuyển tuyến về các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức tiếp tục điều trị.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 7h40 tại Km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ). Xe khách biển kiểm soát 29B-614.XX chở 18 người từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh.

Khi xe di chuyển xuống đoạn dốc kéo dài bất ngờ mất phanh và tự lật. Hậu quả, tai nạn khiến 9 người tử vong.

Danh tính 9 nạn nhân tử vong đang tiếp tục được làm rõ.

Tiếp tục cập nhật...