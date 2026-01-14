Chiều 14/1, cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, gồm: ông P.V.N. (SN 1966), em V.Đ.Q.A. (SN 2008), ông H.B.A. (SN 1976) và ông T.Q. (SN 1962).

Danh sách 5 người bị thương gồm: ông Đ.V.N. (SN 1957), ông Đ.H. (SN 1962), ông T.V.A. (SN 1968), ông Đ.V.H. (SN 1972) và ông T.K.L. (SN 1970). Đáng chú ý, toàn bộ 9 nạn nhân thương vong đều cùng trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các nạn nhân bị thương không nguy kịch. Tuy nhiên, theo nguyện vọng gia đình, 4 trường hợp này đã được chuyển lên các bệnh viện tại Hà Nội (trong đó có Bệnh viện Việt Đức) để tiếp tục điều trị.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn.

Trước đó, khoảng 3h40 sáng 14/1, xe khách chở 11 người đã va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô trên tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 (đoạn qua xã Đồng Tiến) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.