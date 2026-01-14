Khoảng 3h40, tại Km334+350 (xã Đồng Tiến), ô tô biển số 38C-229.XX do anh Phan Văn Trường (SN 1986, quê Hà Tĩnh) điều khiển, chở 11 người hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi đến địa điểm trên, xe này va chạm với ô tô biển số 35A-463.XX do anh Bùi Văn Hồi (SN 1990, quê Ninh Bình) đang dừng đỗ phía trước.

Tiếp đó, ô tô đầu kéo do anh Trịnh Khắc Hưng (SN 1989, quê Thanh Hóa) lái từ phía sau lao tới, tông vào hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người mất trên đường đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã hạn chế 2 làn xe để phục vụ cứu hộ, đến 9h30 giao thông trở lại bình thường.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Ảnh: Lê Dương

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h sáng. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Ảnh: Lê Dương

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, giao thông trên tuyến cao tốc đã trở lại bình thường. Ảnh: Lê Dương