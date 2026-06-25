Đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi ngược đãi động vật đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo hình ảnh trong video, tại hành lang một chung cư mini, nam thanh niên bất ngờ dùng chân đá mạnh vào một chú chó Poodle. Sau cú đá, con vật nằm bất động trên nền hành lang.

Được biết, vụ việc xảy ra tại một chung cư trên địa bàn quận Lê Chân (cũ), thành phố Hải Phòng.

Hành vi của nam thanh niên khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip (NVCC)

Chia sẻ với PV VietNamNet, K.L. (23 tuổi, Hải Phòng) - chủ nhân của chó cưng trong video xác nhận, sự việc xảy ra vào lúc 22h30 ngày 17/6 vừa qua.

L. kể, cô và thanh niên trong video là người quen. Tối đó, khi cùng thanh niên đi ăn tối, cô mang theo chó cưng.

Khi đi taxi về nhà, L. vẫn ôm chó cưng trong lòng. Tuy nhiên, khi đến sảnh chung cư, cô bị đau bụng nên đã thả xuống để chú chó tự chạy lên nhà ở tầng 4.

“Lúc vào thang máy, tôi không thấy chó cưng đâu nên khá hoảng, tôi tưởng nó mải chơi chưa chạy vào trong sảnh nên đi ra ngoài tìm, mặt khác nhờ thanh niên đi cầu thang bộ lên tìm chó”, L. kể.

Hành động đá văng chú chó của thanh niên. Ảnh cắt từ clip

Cô gái tìm chó cưng ở bên ngoài suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng không thấy. Thanh niên kia cũng nhắn tin thông báo, không tìm thấy chó cưng trong tòa nhà rồi vội vàng rời đi.

Khoảng 0h, L. buộc phải liên hệ với chủ căn hộ nhờ kiểm tra camera để tìm chó cưng.

Khi kiểm tra camera, L. tá hỏa thấy cảnh chó cưng của mình bị thanh niên đá văng ở hành lang tầng 2 dẫn đến nằm bất động. Thanh niên sau đó đứng quan sát một lúc rồi xách con chó rời khỏi khu vực hành lang.

L. đã tìm xung quanh chung cư để xem thanh niên đó bỏ chú chó ở đâu nhưng không thấy.

“Tôi gọi điện cho anh ta, hỏi chú chó đang ở đâu. Cuối cùng, tôi tìm thấy chó cưng bị bọc trong túi nilon và vứt ở khu đất hoang bên kia đường.

Tôi hỏi anh ta tại sao lại làm như vậy thì anh đáp, vì thấy con chó chạy linh tinh nên đã dùng chân đá, không ngờ để lại hậu quả như vậy”, L. kể.

K.L. sau đó đã nhờ dịch vụ mai táng thú cưng để an táng cho chú chó.

Chó cưng được K.L. chăm sóc suốt 2 năm qua (Ảnh: NVCC)

Được biết, chú chó này đã được K.L. nuôi nấng, chăm sóc suốt 2 năm. Với cô, chú chó là bạn, cùng cô vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Đoạn video được một tài khoản đăng lên mạng xã hội với mục đích lên án hành vi ngược đãi động vật của nam thanh niên. Nhiều người dùng mạng cũng để lại bình luận thể hiện sự bức xúc trước hành vi phản cảm của thanh niên này.