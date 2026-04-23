Vũ Thảo My tham vọng khi kết hợp "nam thần" Gelo Rivera

Sau thời gian im ắng, ca sĩ Vũ Thảo My đánh dấu sự trở lại bằng màn kết hợp với nghệ sĩ quốc tế - Gelo Rivera, trưởng nhóm BGYO trong MV Gã săn mồi.

Gelo Rivera sinh năm 2001, là gương mặt nổi bật của làn sóng nhạc trẻ Philippines. Với lợi thế về ngoại hình, khả năng trình diễn và kinh nghiệm được đào tạo bài bản, Gelo Rivera góp phần nâng cao độ hoàn thiện cho bài hát, đặc biệt ở những phân đoạn đòi hỏi sự tương tác và yếu tố trình diễn.

MV Gã săn mồi được thực hiện với 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, phát hành cách nhau 2 ngày. Nữ ca sĩ tự tin thể hiện ca khúc bằng tiếng Anh - vốn là một trong những lợi thế cá nhân.

Vũ Thảo My cho biết đây không chỉ là 1 bài hát mà còn là cách cô định nghĩa rõ mình là ai ở thời điểm hiện tại. Ca sĩ muốn làm chủ mọi thứ, từ âm nhạc, hình ảnh cho đến thông điệp.

Ca sĩ nỗ lực làm nghề sau 13 năm kể từ "Giọng hát Việt" 2013.

"Việc kết hợp với nghệ sĩ quốc tế đánh dấu định hướng mở rộng thị trường và làm mới hình ảnh mà tôi đang theo đuổi", cô nói.

Vũ Thảo My được biết đến khi giành Quán quân Giọng hát Việt 2013, có chất giọng nội lực và màu sắc riêng. Cô từng phát hành các sản phẩm như Buông, Và ngày nào đó, Thôi anh cứ đi, Silence.

Những năm gần đây, nữ ca sĩ duy trì tên tuổi qua các chương trình giải trí như Ca sĩ giấu mặt (The Masked Singer) hay Rap Việt mùa 3. Gần nhất, cô gây chú ý khi xuất hiện tại sân chơi Em xinh say hi.

MV "Gã săn mồi" của Vũ Thảo My

Suni Hạ Linh khác lạ sau show "Đạp gió"

Suni Hạ Linh vừa ra mắt phiên bản song ca tiếng Trung của bản hit Không sao mà, em đây rồi kết hợp cùng nam ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Sam Lin.

Đây là dự án âm nhạc đặc biệt đánh dấu bước tiến mới của ca sĩ sau khi cô để lại dấu ấn tại chương trình truyền hình Đạp Gió 2024.

Ca sĩ kể quen biết giọng ca người Đài Loan qua lời giới thiệu của một nhà sản xuất nhưng chưa có cơ hội gặp trực tiếp. Qua trò chuyện online, Suni ngỏ ý mời Sam kết hợp và nhận được sự đồng ý.

Sam Lin viết thêm lời mới, tự thu âm rồi gửi lại cho ê-kíp của Suni. Khi nhận đoạn nhạc của đồng nghiệp, Suni Hạ Linh tìm hiểu ý nghĩa và xúc động bởi ca từ có chiều sâu.

Quá trình làm việc chung, cô học hỏi nhiều điều ở giọng ca quốc tế như tính sáng tạo, cách đặt cảm xúc vào bài hát.

Suni Hạ Linh nỗ lực sau show "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" 2024.

Ca khúc được phát hành qua 3 phiên bản với điểm đặc biệt là phần lời của Suni Hạ Linh được giữ nguyên xuyên suốt, không thay đổi về nội dung hay ý nghĩa.

Sự nhất quán này tạo nên một trục cảm xúc xuyên suốt cho tác phẩm, đồng thời làm nổi bật sự khác biệt trong cách hồi đáp của 3 nghệ sĩ nam ở từng phiên bản.

Suni Hạ Linh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái đều là nghệ sĩ múa. Bố cô là Ngô Đặng Cường - nguyên hiệu trưởng Trường Múa TPHCM.

Ca sĩ từng phát hành nhiều dự án nhạc gây chú ý như Cứ chill thôi (kết hợp Chillie, 121 triệu view), Cảm nắng (15 triệu), Thích rồi đấy (12 triệu). Năm 2024, cô tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc, vào đến chung kết.

Ca khúc "Không sao mà, em đây rồi" của Suni và Sam Lin hát

Tác giả Tấn Đăng ra mắt MV "Hà Nội của tôi"

Gắn bó với Hà Nội từ sau ngày thống nhất đất nước, tác giả Tấn Đăng luôn ôm ấp phải viết “một cái gì đấy” về quê hương thứ hai của mình. Khai thác ở một góc khác, Tấn Đăng viết về những kỷ niệm riêng của mình với Hà Nội. Đó là những cách xa của đôi lứa với luôn ngóng đợi, gửi tình cảm về nhau: “Hà Nội của tôi, góc phố chiều, khi hoàng hôn rơi. Một người đi xa, một người ngóng đợi…” chính cái “tứ” ấy là cái cớ để ông khai thác về Hà Nội.

Với ca khúc Hà Nội của tôi, Tấn Đăng viết ở nhịp 4/4 với giọng Ab. Tuy nhiên nhiều đoạn ông chuyển sang nhịp 2/4 để phù hợp với nhịp điệu của tình cảm. Hà Nội của tôi da diết, tình cảm, nó mang âm hưởng của một Hà Nội sôi động nhưng không vội vàng, bảng lãng như một chút thu, một chút heo may, một làn hương hoa sữa.

Sau khi nghỉ hưu, tác giả Tấn Đăng tập trung cho âm nhạc. Đầu năm 2026 ông đã thu âm và phát hành một số ca khúc như: Cái cò cái vạc, Khúc ru đồng đội, Tìm về bến đợi và đặc biệt là ca khúc Hà Nội của tôi nhân kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Sau khi nghỉ công tác ở Báo VietNamNet, tác giả Tấn Đăng tập trung cho âm nhạc.

Ảnh, clip: NVCC