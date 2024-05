Sau hơn một thập kỷ miệt mài theo đuổi nghệ thuật, Vũ Thảo My đã thực hiện được giấc mơ ra mắt album đầu tay 1.0. Đây là dấu mốc của hành trình đầy gian nan, đủ mọi cung bậc cảm xúc của ca sĩ sinh năm 1997.

Album được Vũ Thảo My thực hiện với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Anh Quân - chồng ca sĩ Mỹ Linh. Từ sự tình cờ nghe được giọng hát của Thảo My trên radio và ấn tượng mạnh, nhạc sĩ tìm hiểu thông tin mới biết cô từng thi Giọng hát Việt năm 2013 - thời điểm Mỹ Linh làm huấn luyện viên. Từ đó, cả hai có duyên hợp tác làm việc với nhau.

Dù quá trình thực hiện album khá lâu do địa lý và lịch trình bận rộn, song Thảo My rất hài lòng với thành quả cuối cùng. "Tôi làm việc khá lâu với chú Anh Quân để ra album này. Nhà chú ở Sóc Sơn (Hà Nội), còn tôi ở TP.HCM nên mỗi lần làm việc tôi phải bay ra Bắc", Thảo My chia sẻ về sự hợp tác.

'1.0' là album đầu tay của Vũ Thảo My. Ảnh: NVCC

MV 'Chỉ cần anh muốn':

Vũ Thảo My chia sẻ không theo đuổi những ca khúc hit đại trà mà muốn những sản phẩm mang dấu ấn riêng, phù hợp với triết lý nghệ thuật mà vẫn được đông đảo khán giả đón nhận. Cô ý thức việc dung hòa giữa bản sắc cá nhân và thị hiếu của công chúng là bài toán khó nhưng cũng là điều cần thiết để có sự nghiệp bền vững.

"Không ai dám chắc rằng âm nhạc của mình sẽ được 100% hay thậm chí 80% đại chúng đón nhận. Mọi thứ rất khó phân định. Điều quan trọng là tôi phải nỗ lực tạo ra những tác phẩm mang đậm dấu ấn và được khán giả đón nhận. Chỉ khi bài hát mang thương hiệu Vũ Thảo My, nó mới có 'hạn sử dụng' lâu dài", Thảo My chia sẻ.

Vũ Thảo My được nhạc sĩ Anh Quân ưu ái hỗ trợ. Ảnh: NVCC

Vũ Thảo My từng là một cô gái nhút nhát, rụt rè và hướng nội. Chứng rối loạn ngôn từ khiến nữ ca sĩ thường xuyên quên lời, sợ giao lưu với khán giả. "Năm 15, 16 tuổi, tôi không biết gì, cuộc sống chỉ xoay quanh việc học và âm nhạc. Sau khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013, tôi cảm nhận sự thay đổi rõ rệt và mọi thứ khắc nghiệt hơn mình nghĩ", Thảo My chia sẻ.

Tuy nhiên, con đường trưởng thành và trải nghiệm nhiều điều đã giúp Thảo My thay đổi theo hướng tích cực. "Khi lớn hơn, tôi nhận ra mình lúc 16 tuổi không có lỗi, chỉ cần thời gian để trải nghiệm và đúc kết chân lý cho bản thân. Nhờ vậy, tôi trở nên tự tin và cởi mở hơn", ca sĩ tâm sự.

Hiện tại, dù vẫn hướng nội nhưng Vũ Thảo My kiểm soát và thể hiện phù hợp ở từng hoàn cảnh. Cô hướng nội khi ở một mình, để suy ngẫm và làm nhạc và nhìn nhận mọi thứ thấu đáo hơn. Nhưng khi ra ngoài gặp gỡ khán giả, Thảo My lại hướng ngoại, tự tin thể hiện năng lượng của bản thân.

Sau khi đoạt Quán quân Giọng hát Việt 2013, Thảo My vẫn duy trì tình bạn thân thiết với Dương Hoàng Yến, Hoàng Tôn hay nhạc sĩ Phương Uyên - người cô coi như thành viên trong gia đình. "Khi đi thi Giọng hát Việt, tôi là em út nên được hầu hết các anh chị cưng chiều, quan tâm. Tôi luôn trân trọng mọi người tới bây giờ", Thảo My chia sẻ.

Vũ Thảo My chia sẻ trong đại dịch Covid-19, cô từng rất stress và hoảng loạn, thậm chí muốn bỏ nghề. Vì thế, với cô, khi thức dậy mỗi ngày thấy mình còn thở, được sống, làm nhạc và có những người yêu quý là hạnh phúc.

Bên cạnh sự nghiệp, tình yêu cũng là nguồn cảm hứng sáng tác quan trọng của Vũ Thảo My. Dù đã gặp nhiều thất bại, cô vẫn lạc quan tin vào tình yêu chân thành và sẵn sàng yêu cuồng nhiệt, hết mình như thể hiện qua MV Chỉ cần anh muốn.

