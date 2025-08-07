Ngày 7/8, thông tin từ UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) cho biết đã xác định được nhóm người đánh hội đồng em L.N.N. (14 tuổi, ngụ trên địa bàn).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/8, gần khu vực bến tàu Superdong thuộc ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề.

Nhóm người đánh em N. gồm: N.G.H. (14 tuổi), L.T.B.N. (13 tuổi) và N.K.Y. (15 tuổi), ngụ cùng địa phương với nạn nhân. Riêng T.T.T.Q. (13 tuổi) là người quay clip, còn người đăng hiện chưa rõ danh tính.

Em N. bị nhóm người đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Công an xã Trần Đề đến hiện trường, nhà nạn nhân để lấy lời khai. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân nên N. bị nhóm trên chặn đánh.

Phía địa phương đã cử cán bộ đến nhà thăm hỏi, động viên, đưa em N. đến Trung tâm y tế khu vực Trần Đề kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám, em bị tổn thương phần mềm, cần nằm viện theo dõi.

Do hoàn cảnh thuộc diện khó khăn, chính quyền cũng hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình em N.

Như đã đưa tin, mạng xã hội trước đó chia sẻ clip dài hơn 30 giây, ghi lại cảnh một nhóm 3-4 nữ giới đánh một thiếu nữ. Không chỉ đánh vào người, nhóm này còn chửi bới, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân.

Bà T. (mẹ em N.) cho biết, những người đánh con là hàng xóm. Tháng trước, nhóm này từng đánh, lột đồ của N.

Trong khi đó, một hàng xóm của bà T. cho hay, nhóm người đánh N. có đến nhà em nhưng không phải để xin lỗi mà “tạo áp lực” để yêu cầu gỡ clip.