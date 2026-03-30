Liên quan đến vụ triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh ở Hà Nội, ngày 30/3, phóng viên đã đến Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù) để tận mắt chứng kiến lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú tại Hà Nội).

Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc đang tạm ngừng hoạt động. Ảnh: Đình Hiếu

Ông Nguyễn Thế Trung, tổ trưởng tổ bảo vệ Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc, cho biết lò mổ của Nguyễn Thị Hiền chuyển về hoạt động tại đây từ giữa năm 2025.

"Do chỉ phụ trách về công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở giết mổ nên tôi không để ý nhiều về mặt chuyên môn thú y, kiểm dịch của lò mổ này. Tuy nhiên, tôi thấy xe chở lợn ra, vào lò mổ của Hiền đều được lực lượng liên ngành kiểm tra đóng dấu kiểm dịch", ông Trung nói.

Lò mổ của Nguyễn Thị Hiền không treo biển hiệu như các lò khác. Ảnh: Đình Hiếu

Theo ông Trung, điểm khác biệt giữa lò mổ của Hiền và các cơ sở khác là biển hiệu.

“Tại đây, hầu hết các lò mổ đều treo biển, ghi rõ tên và số điện thoại, riêng lò của Hiền thì không. Các cơ sở khác treo biển để quảng cáo, giúp bạn hàng dễ tìm đến nhập hàng, còn lò của Hiền có lẽ không cần vì đã có đầu ra ổn định”, ông Trung phán đoán.

Chốt kiểm dịch động vật liên ngành được đặt ở cổng cơ sở giết mổ tập trung. Ảnh: Đình Hiếu

Ông Trung cho biết thêm, sau khi công an bắt giữ Hiền, toàn bộ hoạt động của Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc đã tạm dừng, ảnh hưởng tới những người làm ăn chân chính.

“Những ngày qua, chúng tôi đã mua hàng tấn vôi bột để khử trùng, đồng thời thuê đơn vị vệ sinh môi trường dọn dẹp, hút sạch toàn bộ cống rãnh”, ông Trung nói.

Sau sự việc, cơ sở giết mổ tập trung phải vệ sinh môi trường, rải vôi bột khử trùng. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc. Lò mổ này cung cấp thịt lợn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lò mổ này đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng đã câu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang rồi vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa đi tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn chết được đưa vào giết mổ.

Thịt lợn bệnh được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Ảnh: Đình Hiếu

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn bệnh (tương đương gần 300 tấn thịt). Số thịt lợn này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Đáng chú ý, Công ty Cường Phát đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.